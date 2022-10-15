Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше військовий експерт Роман Світан пояснив, навіщо в Білорусь звозять мобілізованих.

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Путін сам озвучив цифри

Шейтельман зазначив, що днями оголосили про те, що загинула тисяча російських мобілізованих. Якщо вірити Путіну, який сказав, що 16 тисяч мобілізованих уже на фронті, то враховуючи приблизно 160 тисяч російських військових, які до того перебували в Україні, виходить, що 10% тих, хто в Україні – мобілізовані. Можна припустити, що кожен десятий ліквідований військовий – мобілізований.

За даними Генштабу, ЗСУ знищили 400 окупантів 14 жовтня, 500 – 13 жовтня. Тобто, виходить приблизно 40 мобілізованих. Отже, за тиждень ми знищуємо приблизно 300 мобілізованих. Ось реалістична цифра, що дійсно за весь час мобілізації, ми близько тисячі знищили. І щодня до цього числа додається ще 40 людей. Це ще не стає явним, бо в телеграм-каналах росіян повідомляють, що люди зникли,

– зауважив політтехнолог.

Він додав, що на декого вже прийшли похоронки, але про декого військкомати не поспішають повідомляти. Їх немає вже кілька тижнів, їхні родичі намагаються їх знайти.

Путін намагається заспокоїти росіян

Політтехнолог продовжив: Путін повідомив про те, що 222 тисячі росіян мобілізовано. Звідки саме така кількість – невідомо. Певно, просто число красиве, яке відповідає 2022 року. Його мета була заспокоїти народ у Росії, бо там почалась справжня паніка. Навіть у великих містах люди бояться виходити на вулицю, кудись їхати, бо їх можуть мобілізувати.

"Так, люди виходять без проблем у магазин, але сісти у громадський транспорт бояться через мобілізацію. Камери всюди. Навіть ті люди, яким не прийшла повістка, не знають, раптом їх теж збираються мобілізувати. У Москві та Санкт-Петербурзі взагалі ловили людей біля метрополітену. Тому Путін намагається цю паніку заспокоїти своєю заявою", – наголосив Шейтельман.

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Мобілізація мала заспокоїти патріотів

За його словами, явна мобілізація дійсно може припинитись, однак прихована продовжиться. Окрім військових цілей, була мета заспокоїти таких патріотів, як от Гіркін, які рвуться в бій на дивані, і таких у Росії приблизно 10%. Однак у Росії не вистачає баз, де розміщати мобілізованих. Елементарно ліжок немає. Кинути в окопи всіх не вийде, а розміщати десь треба.

Тому в Білорусь і йдуть ешелони з російськими військовими. Це поки не для того, щоб наступати на Київ, це для того, щоб хоча б якось їх розселити. Нині вони живуть буквально у свинарниках у Росії. Тож, аби врегулювати цю ситуацію, вони взяли в оренду в Лукашенка бараки білоруської армії. До того ж, я думаю, за величезні гроші. Усе ж таки ці бараки набагато кращі, ніж у Росії, бо корупція в Білорусі – значно менша,

– підкреслив політтехнолог.

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