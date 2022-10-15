Позиція України щодо неможливості переговорів з країною-агресоркою делегітимізує путінський режим у Росії. Про це 24 каналу розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

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Поки Путін "не закінчиться"

Радник керівника ОП зазначив, що на сьогодні Україні з Росією немає про що домовлятися.

"Ми маємо уперту позицію Президента Зеленського і яка закріплена рішенням РНБО: Україна не йде на переговори з Путіним за жодних обставин. Це не залишає йому жодних шансів, бо ця позиція є основою резолюцій Генасамблеї та ПАРЄ", – пояснив Арестович.

За його словами, наразі вже всі розуміють, що нікому не вдасться реанімувати путінський режим, позаяк він "приречений".

Україна триматиме свою позицію, поки Путін як політична фігура не закінчиться. Жодних переговорів. Це найкраща стратегія, яка руйнує путінський режим зараз дуже сильно, делегітимізує його і показує всім, що надії на інше немає. Це переговорами не вирішити,

– додав радник.

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Чому Росія випрошує переговори

Арестович зауважив, що попри те, що Росія є державою-агресоркою, вона "відчайдушно випрошує переговори".

Я такого не пригадаю за всю дипломатичну та військову історію. Вони буквально вимолюють мир, оскільки бояться внутрішньої некерованої кризи та колапсу. Їх дуже сильно підтискає і меле ця "машина". Ідіотська мобілізація прискорила всі ці процеси у Росії й призвела до "вимивання" людей з економіки, а також розпочавши делегітимізацію путінського режиму,

– переконаний він.

На його думку, основа "легітимації" Росії була в тому, що армія і суспільство були розділеними, проте мобілізація все змінила.

"Росіяни не згодні були брати участь у війні. Криза в Росії різко прискорилася. Кремль, коли просить про переговори – хоче захиститися від внутрішньої кризи в першу чергу. І саме це Україна не дасть зробити", – резюмував Арестович.

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