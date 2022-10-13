Україна й надалі дотримуватиметься принципу неможливості проведення перемовин з Росією. Про це 24 каналу розповів політолог, керівник Центру суспільних досліджень України Дмитро Левусь.
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Експерт зазначив, що найімовірніше виїзду Зеленського з України на саміт країн "Великої двадцятки" на Балі не буде.
Є враження, що ця історія йде десь також з тих кіл, які хочуть переговорів між Зеленським та Путіним. Але є чітка позиція, яка закріплена в державних документах України – щодо неможливості цих переговорів. Тому я гадаю, що нічого не змінилося,
– пояснив оглядач.
Чи приїде Путін на Балі: дивіться відео
За його словами, Путін продовжує агресію щодо України, тому для Зеленського буде лише один оптимальний формат участі у саміті.
"Використання майданчика в Індонезії для Зеленського – це, ймовірно, такий же виступ в режимі онлайн, як і раніше. Ось така участь у режимі G20 з заявою про те, що йде війна, що президент залишається на своєму пості – це найоптимальніший варіант", – резюмував Левусь.
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Саміт G20 в Індонезії: що відомо
- Після анексії Росією 4 українських областей Володимир Зеленський заявив, що переговори між Україною та Росією можливі лише у разі, якщо в Росії зміниться президент.
- Згодом Україна офіційно відмовилася від переговорів з Росією, поки її президентом є Путін. Відповідне рішення РНБО затвердив Президент Зеленський.
- Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович зазначив, що Путін рветься на G20 до Зеленського. Однак, за словами Арестовича, він не уявляє Володимира Зеленського, який йде проти своїх слів щодо того, щоб не проводити перемовини з Путіним.
- Саміт країн "Великої двадцятки" відбудеться 15 – 16 листопада на індонезійському острові Балі.
- Індонезія готується до прийняття президентів України та Росії Володимира Зеленського і Владіміра Путіна у цьогорічному саміті "Групи двадцяти" в Індонезії, але сторони поки не підтвердили своєї участі.
- В Офісі Президента не виключили, що Володимир Зеленський може відвідати саміт G20, якщо там буде Владімір Путін. У кремлі одразу заявили, що зустрічі не буде.