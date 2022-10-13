Україна й надалі дотримуватиметься принципу неможливості проведення перемовин з Росією. Про це 24 каналу розповів політолог, керівник Центру суспільних досліджень України Дмитро Левусь.

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Експерт зазначив, що найімовірніше виїзду Зеленського з України на саміт країн "Великої двадцятки" на Балі не буде.

Є враження, що ця історія йде десь також з тих кіл, які хочуть переговорів між Зеленським та Путіним. Але є чітка позиція, яка закріплена в державних документах України – щодо неможливості цих переговорів. Тому я гадаю, що нічого не змінилося,

– пояснив оглядач.

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За його словами, Путін продовжує агресію щодо України, тому для Зеленського буде лише один оптимальний формат участі у саміті.

"Використання майданчика в Індонезії для Зеленського – це, ймовірно, такий же виступ в режимі онлайн, як і раніше. Ось така участь у режимі G20 з заявою про те, що йде війна, що президент залишається на своєму пості – це найоптимальніший варіант", – резюмував Левусь.

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