Украина и дальше будет придерживаться принципа невозможности проведения переговоров с Россией. Об этом 24 каналу рассказал политолог, руководитель Центра общественных исследований Украины Дмитрий Левусь.

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Эксперт отметил, что вероятнее всего выезда Зеленского из Украины на саммит стран "Большой двадцатки" на Бали не будет.

Есть впечатление, что эта история идет где-то из тех кругов, которые хотят переговоров между Зеленским и Путиным. Но есть четкая позиция, которая закреплена в государственных документах Украины относительно невозможности этих переговоров. Поэтому я думаю, что ничего не изменилось,

– объяснил обозреватель.

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По его словам, Путин продолжает агрессию по отношению к Украине, поэтому для Зеленского будет только один оптимальный формат участия в саммите.

"Использование площадки в Индонезии для Зеленского – это, вероятно, такое же выступление в режиме онлайн, как и раньше. Вот такое участие в режиме G20 с заявлением о том, что идет война, что президент остается на своем посту – это самый оптимальный вариант", – резюмировал Левусь.

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