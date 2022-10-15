Мобілізація не виправдала сподівань Путіна

У цієї мобілізації виявилося більше мінусів, аніж плюсів. Про це 24 каналу розказав російський опозиціонер та політолог Аббас Галлямов. Він зауважив, що Путін, ймовірно, з самого початку не вірив у те, що зможе змінити ситуацію на фронті за допомогою мобілізованих.

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Так, на думку Галлямова, мобілізація для Путіна насправді була механізмом, за допомогою якого він демонстрував Україні та Заходу свою готовність до ескалації. Російський президент думав, що так усі зрозуміють, що він готовий підвищувати ставки, і тому не виключатимуть ймовірності будь-яких його дій, зокрема й завдання ядерного удару. Він сподівався, що таким чином вдасться сісти за стіл переговорів.

Однак задум не вдався. Українці та Захід не були вражені і не злякалися армії "чмобіків". До того ж оголошення мобілізації Путіним знайшло дуже просту відповідь – США та європейські країни оголосили про збільшення постачання озброєння Україні.

Продовжувати невигідно

Тим часом у самій Росії процес мобілізації лише погіршує внутрішню ситуацію.

"Ви ж бачите, як це відбувається в Росії, людей просто на вулицях хапають. Раніше вони робили це в Луганську та Донецьку, тепер роблять те саме в Москві та в Пітері. А це створює ту саму революційну ситуацію", – пояснив Галлямов.

Відтак, як вважає політолог, за неповний місяць з початку мобілізації Путін зрозумів, що це – збитковий проєкт. У воєнному сенсі жодної користі від мобілізованих немає, зате їхнє утримання вони вимагають величезних ресурсів, а загальна ситуація породжує протестні настрої.

Тому я думаю, він просто вирішив закрити цей проєкт, буде якось по-іншому намагатися воювати,

– підсумував Галлямов.

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