Черговий із таких випадків зафіксували на Херсонському напрямку, де наразі триває контрнаступ ЗСУ. Відповідне відео опублікував СтратКом ЗСУ.

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Свіжесенькі "рюцкіє не сдаюца" на Херсонському напрямку,

– написали у відомстві.

На опублікованих кадрах видно як російський мобілізований йде з піднятими руками у напрямку до наших військових. Своєю чергою, українські воїни зустрічали його гучними викриками. Ще б пак, таких трофеїв багато не буває.

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Втрати ворога станом на 15 жовтня

Збройні Сили України продовжують завдавати ворогу шалених втрат. Російські окупанти потерпають на усіх бойових напрямках. Станом на ранок 15 жовтня Збройні Сили України ліквідували вже понад 64 тисячі ворожих бійців, лише за минулу добу – 400 окупантів. Втрати росіян у військовій техніці теж чималі:

танків – 2 524,

бойових броньованих машин – 5 179,

артилерійських систем – 1 582,

РСЗВ – 365,

засобів ППО – 186,

літаків – 268,

гелікоптерів – 242,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 210,

крилатих ракет – 316,

кораблів та катерів – 16,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 951,

спеціальної техніки – 142.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ підкреслюють, що точна кількість може бути ще більшою, адже зараз тривають активні бої, що й ускладнює підрахунок.

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