Лише за минулу добу нашим воїнам вдалося знищити 400 окупантів. Справжня кількість може бути ще більшою, адже зараз тривають активні бої, що й ускладнює підрахунок.

До теми Відбиті атаки на Донеччині, успіхи на Півдні: карта бойових дій станом на 15 жовтня

Втрати ворога у техніці станом на 15 жовтня

  • танків – 2 524,
  • бойових броньованих машин – 5 179,
  • артилерійських систем – 1 582,
  • РСЗВ – 365,
  • засобів ППО – 186,
  • літаків – 268,
  • гелікоптерів – 242,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 210,
  • крилатих ракет – 316,
  • кораблів та катерів – 16,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 951,
  • спеціальної техніки – 142.

Втрати окупантів за минулу добу

Впродовж минулої доби, 14 жовтня, російські загарбники втратили щонайменше 3 танки, 7 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 2 гелікоптери, 11 безпілотників оперативно-тактичного рівня й 7 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.


Втрати ворога станом на 15 жовтня / Генштаб ЗСУ

До слова, за вчорашній день Сили оборони успішно відбили атаки противника поблизу 13 населених пунктів в Донецькій області, а саме в районах: Берестове, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Іванград, Спірне, Невельське, Мар’їнка, Білогорівка, Терни, Новомихайлівка та Красногорівка.

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