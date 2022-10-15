Очередной из таких случаев зафиксировали на Херсонском направлении, где сейчас идет контрнаступление ВСУ. Соответствующее видео опубликовал Стратком ВСУ.

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Свежесенькие "рюкские не сдаюца" на Херсонском направлении,

– написали в ведомстве.

На опубликованных кадрах видно, как российский мобилизованный идет с поднятыми руками по направлению к нашим военным. В свою очередь, украинские воины встречали его громкими выкриками. Еще бы, таких трофеев много не бывает.

В Херсонской области "мобики" сдаются в плен: смотрите видео

Потери врага по состоянию на 15 октября

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить врагу безумные потери. Российские оккупанты страдают на всех боевых направлениях. По состоянию на утро 15 октября Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже более 64 тысяч вражеских бойцов, только за минувшие сутки – 400 оккупантов. Потери россиян в военной технике тоже немалые:

танков – 2 524,

боевых бронированных машин – 5 179,

артиллерийских систем – 1 582,

РСЗО – 365,

средств ПВО – 186,

самолетов – 268,

вертолетов – 242,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 210,

крылатых ракет – 316,

кораблей и катеров – 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 951,

специальной техники – 142.

В то же время в Генеральном штабе ВСУ подчеркивают, что точное количество может быть еще больше, ведь сейчас продолжаются активные бои, что и усложняет подсчет.

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