Про таку облаву в Москві повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал. Повістки там роздають і вдень, і вночі.

Зверніть увагу Москва просуває ідею переговорів, щоб підготуватися до нового наступу у 2023 році, – ЗМІ

У Москві роздають повістки буквально усюди

Перші тижні після оголошення мобілізації в Росії, москвичам було більш-менш комфортно – в основному повістки отримували мешканці Бурятії, Дагестану тощо. Однак тепер мобілізація дійшла до них. Представники військкоматів та поліція роблять облави на ринках, будівництвах, на станціях метро, в торгових центрах та навіть в хостелах, адміністраторів яких просять надавати дані про всіх чоловіків призовного віку, які там поселяються. Є випадки облав навіть біля житлових будинків.



Адміністрації хостелів та готелів змушують надавати дані про чоловіків призовного віку / Фото СтратКому ЗСУ

Московські чиновники ніби критикують цей процес, але він і далі триває. Наприклад, на одній зі станцій метро виписали повістку хлопцю, який не служив в армії, закінчив спецшколу та перебуває на обліку в психіатра.

У московському хостелі навідалися до бригади робітників з Новосибірська. Ще одному чоловіку намагалися вручити повістку просто під час оформлення закордонного паспорта.

Облави на вулицях Москви: дивіться відео

Власник одного зі стриптиз-клубів Москви взагалі скаржиться, що відвідуваність закладу з моменту оголошення мобілізації суттєво знизилася, бо здебільшого клієнтами були чиновники та багаті чоловіки, які зараз втекли за кордон. Водночас на роботу туди влаштовуються жінки, чоловіків яких мобілізували або ж самі втратили роботу.

Тим часом Путін каже, що "все добре"

Крім Москви, масові облави влаштовують й у Санкт-Петербурзі. На тлі цього, диктатор Владімір Путін заявив, що все нібито іде за планом і від 21 вересня мобілізували 222 тисячі чоловіків із 300 тисяч запланованих. Крім того, 33 тисячі мобілізованих уже відправили в підрозділи, а 16 тисяч – виконують бойові завдання. Тому диктатор заявив, що мобілізацію нібито завершать за 2 тижні, що підтвердив і його речник Дмітрій Пєсков – та сама людина, яка за кілька днів до оголошення мобілізації переконувала, що про неї не може йти мови.

Також під сумнівом кількість тих, кого хоче мобілізувати Росія, адже 7 пункт указу Путіна про мобілізацію не опублікований. За даними російських ЗМІ, які називають себе опозиційними, Кремль хоче мобілізувати не 300 тисяч осіб, а 1 мільйон.

Причини мобілізації Москва так і не змогла пояснити логічно, тому що це пов'язано з колосальними втратами росіян у війні – станом на 15 вересня загинули близько 64,7 тисячі окупантів. Хоча 21 вересня міністр оборони Росії Шойгу говорив про нібито менш ніж 6 тисяч загиблих. За майже місяць мобілізації Путін заявив, що причиною є нібито те, що лінія фронту є доволі великою й лише контрактники не можуть її обороняти.

У день оголошення часткової мобілізації Путін переконував, що призивати будуть лише людей, які мають військовий досвід та певні військові спеціальності, однак на практиці повістки роздають усім підряд.

Цікаво – Путін заявив, що не шкодує про війну в Україні: дивіться відео