О такой облаве в Москве сообщают российские СМИ, информирует 24 канал. Повестки там раздают и днем, и ночью.

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В Москве раздают повестки буквально повсюду

Первые недели после объявления мобилизации в России, москвичам было более или менее комфортно – в основном повестки получали жители Бурятии, Дагестана и т.д. Однако теперь мобилизация дошла до них. Представители военкоматов и полиция проводят облавы на рынках, стройках, на станциях метро, в торговых центрах и даже в хостелах, администраторов которых просят предоставлять данные обо всех мужчинах призывного возраста, поселившихся там. Есть случаи облав даже возле жилых домов.



Администрацию хостелов и гостиниц заставляют предоставлять данные о мужчинах призывного возраста / Фото СтратКома ВСУ

Московские чиновники якобы критикуют этот процесс, но он продолжается. Например, на одной из станций метро выписали повестку парню, который не служил в армии, окончил спецшколу и состоит на учете у психиатра.

В московском хостеле посетили бригаду рабочих из Новосибирска. Еще одному мужчине пытались вручить повестку прямо во время оформления загранпаспорта.

Облавы на улицах Москвы: смотрите видео

Владелец одного из стриптиз-клубов Москвы вообще жалуется, что посещаемость заведения с момента объявления мобилизации существенно снизилась, потому что в большинстве своем клиентами были чиновники и богатые мужчины, которые сейчас сбежали за границу. В то же время на работу туда устраиваются женщины, мужчин которых мобилизовали или сами потеряли работу.

Тем временем Путин говорит, что "все хорошо"

Кроме Москвы, массовые облавы устраивают и в Санкт-Петербурге. На фоне этого, диктатор Владимир Путин заявил, что все вроде бы идет по плану и с 21 сентября мобилизовали 222 тысячи мужчин из 300 тысяч запланированных. Кроме того, 33 тысячи мобилизованных уже отправили в подразделения, а 16 тысяч выполняют боевые задания. Поэтому диктатор заявил, что мобилизацию якобы завершат через 2 недели, что подтвердил и его спикер Дмитрий Песков – тот самый человек, который за несколько дней до объявления мобилизации убеждал, что о ней не может идти речи.

Также под вопросом количество тех, кого хочет мобилизовать Россия, ведь 7 пункт указа Путина о мобилизации не опубликован. По данным российских СМИ, называющих себя оппозиционными, Кремль хочет мобилизовать не 300 тысяч человек, а 1 миллион.

Причины мобилизации Москва так и не смогла объяснить логически, потому что это связано с колоссальными потерями россиян в войне – по состоянию на 15 сентября погибли около 64,7 тысячи оккупантов. Хотя 21 сентября министр обороны России Шойгу говорил о якобы менее 6 тысячах погибших. За почти месяц мобилизации Путин заявил, что причиной якобы является то, что линия фронта достаточно большая и лишь контрактники не могут ее оборонять.

В день объявления частичной мобилизации Путин убеждал, что призывать будут только людей, имеющих военный опыт и определенные военные специальности, однако на практике повестки раздают всем подряд.

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