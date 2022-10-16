Об этом 24 каналу рассказал аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов. Он отметил, что "мобики" никак не зарекомендовали себя в боевых действиях. Однако у них неплохо получается гибнуть или попадать в плен к Вооруженным силам Украины.

Обратите внимание Даже формы не нашлось: мобилизованные россияне прибыли на Запорожье в гражданской одежде

"Мобики" не изменят ситуацию на фронте

Единственное, на что способны эти мобилизованные – временно приостановить фронт и пытаться стабилизировать его, чтобы удержать хотя бы Луганщину и Херсонщину,

– отметил Михайлов.

По его мнению, новомобилизованные россияне не будут способны на какие-либо наступательные действия, по крайней мере, в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, в отличие от украинской армии, войско оккупантов не подготовлено к проведению боевых действий в зимний период.

"У Украины до сих пор было уверенное преимущество в подготовке личного состава и восстановлению потерь, если Россия пытается как-то сократить это преимущество, то Запад прежде всего должен усилить преимущество Украины в современных средствах поражения, а также наконец в бронетехнике", – подытожил аналитик.

Мобилизация в России: последние новости