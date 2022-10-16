Про це 24 каналу розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона також зазначила, що у повному обсязі не бачила цієї статті, тому повністю прокоментувати не можна.

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Але можу зазначити, що частина правди там є. Просто у нас різні календарі, мабуть,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Такі витоки у глобальному сенсі, за словами речниці ОК "Південь" – заважають, але ми вже звикли до того, що є певні коливання у інформаційному просторі, які можна використати так, як це роблять моряки у морі із вітрилами.

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ЗСУ звільнищи ще кілька населених пунктів на Херсонщині

Як зазначили в ОК "Південь", повністю звільнені від ворога такі населені пункти: Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам'янка, Трифонівка та Червоне. Усі вони належать до Бериславського району. У відомстві підкреслили, що на звільнених територіях тривають стабілізаційні заходи. Намагаються відновити роботу соціальної, а також критичної інфраструктури.

Під час телемарафону керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, чому не збільшується площа звільнених територій. За її словами, відбувається перепланування операції. Крім того, окупанти укріплюються на рубежах, на які їх вдалося посунути. Що ж стосується цих п'яти населених пунктів, то у них усе ще небезпечно.