Так, наша держава вже має думати над тим, що нам треба зробити, щоб Іран сповна відчув, що вчиняє воєнний злочин і відповідатиме за це. Про це 24 каналу розповів воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Іран бере участь в агресії проти України
За його словами, Іран є терористичною державою, оскільки надає військову допомогу країні-агресорці. Ба більше, Іран офіційно є країною-спонсоркою тероризму. Він не виправний, тому на нього треба посилювати міжнародний тиск.
"Що з Shahed-136, що з Mohajer-6, що з іншими БпЛА, а також балістичними ракетами, які Іран може надати Росії – Збройні Сили України з цим впораються. А от у геополітичному контексті треба здійснювати постійний тиск на Тегеран", – наголосив воєнно-політичний оглядач.
Це буде найбільш ефективна позиція України. Ми повинні звертати увагу всіх наших міжнародних партнерів на те, що Іран сьогодні здійснює агресію так само як і Росія. Україна вже воює не тільки з Росією. Ми тримаємо оборону й від Білорусі, й від Ірану,
– зазначив Коваленко.
"Нам дуже складно, тому нам потрібна дійсно реальна підтримка, яка зможе зупинити цю допомогу Росії з боку таких терористичних країн як Іран", – підсумував оглядач.
Коваленко прокоментував надання Іраном допомоги Росії: дивіться відео
Іран допомагає Росії у війні: що відомо
- Генасамблея ООН 12 жовтня засудила анексію українських областей, але Іран під час голосування був відсутнім. Делегація Ірану в ООН заявила, що нібито проголосувала б проти спроби анексії українських територій Росією, якби у резолюції було вказано лише про анексію. А так країна вбачає в резолюції "політичний контекст".
- Крім того, він таємно допомагає Росії з озброєнням у війні проти України. Стало відомо, що крім безпілотників, Росія може отримати від Ірану ще й ракети класу "земля – земля". Мовиться про балістичні ракети малої дальності Fateh-110 і Zolfaghar. Окрім цього, Іран відправить у Росію нову партію безпілотників Mohajer-6 і Shahed-136.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що країни, ймовірно, уклали новий договір про передачу безпілотників Arash-2. Вони є значно небезпечнішими від Shahed-136, які Росія активно використовує для своїх злочинів в Україні.
- Ба більше, Іран направив своїх інструкторів у поміч країні-агресорці. Вони мають навчити російських окупантів користуватися дронами-камікадзе і безпосередньо контролюють запуск шахідів по українських містах.