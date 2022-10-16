Так, наша держава вже має думати над тим, що нам треба зробити, щоб Іран сповна відчув, що вчиняє воєнний злочин і відповідатиме за це. Про це 24 каналу розповів воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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За його словами, Іран є терористичною державою, оскільки надає військову допомогу країні-агресорці. Ба більше, Іран офіційно є країною-спонсоркою тероризму. Він не виправний, тому на нього треба посилювати міжнародний тиск.

"Що з Shahed-136, що з Mohajer-6, що з іншими БпЛА, а також балістичними ракетами, які Іран може надати Росії – Збройні Сили України з цим впораються. А от у геополітичному контексті треба здійснювати постійний тиск на Тегеран", – наголосив воєнно-політичний оглядач.

Це буде найбільш ефективна позиція України. Ми повинні звертати увагу всіх наших міжнародних партнерів на те, що Іран сьогодні здійснює агресію так само як і Росія. Україна вже воює не тільки з Росією. Ми тримаємо оборону й від Білорусі, й від Ірану,

– зазначив Коваленко.

"Нам дуже складно, тому нам потрібна дійсно реальна підтримка, яка зможе зупинити цю допомогу Росії з боку таких терористичних країн як Іран", – підсумував оглядач.

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