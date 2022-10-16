Да, наше государство уже должно думать над тем, что нам нужно сделать, чтобы Иран вполне почувствовал, что совершает военное преступление и будет отвечать за это. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, Иран является террористическим государством, поскольку оказывает военную помощь стране-агрессору. Более того, Иран официально является страной-спонсором терроризма. Он не исправим, поэтому на него нужно усиливать международное давление.

"Что из Shahed-136, что с Mohajer-6, что с другими БпЛА, а также баллистическими ракетами, которые Иран может предоставить России – Вооруженные Силы Украины с этим справятся. А вот в геополитическом контексте нужно оказывать постоянное давление на Тегеран", – подчеркнул военно-политический обозреватель.

Это будет наиболее эффективная позиция Украины. Мы должны обращать внимание всех наших международных партнеров на то, что Иран сегодня совершает агрессию так же, как и Россия. Украина уже воюет не только с Россией. Мы держим оборону и от Беларуси, и от Ирана,

– отметил Коваленко.

"Нам очень сложно, поэтому нам нужна действительно реальная поддержка, которая сможет остановить эту помощь России со стороны таких террористических стран как Иран", – подытожил обозреватель.

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