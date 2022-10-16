Да, наше государство уже должно думать над тем, что нам нужно сделать, чтобы Иран вполне почувствовал, что совершает военное преступление и будет отвечать за это. Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
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Иран принимает участие в агрессии против Украины
По его словам, Иран является террористическим государством, поскольку оказывает военную помощь стране-агрессору. Более того, Иран официально является страной-спонсором терроризма. Он не исправим, поэтому на него нужно усиливать международное давление.
"Что из Shahed-136, что с Mohajer-6, что с другими БпЛА, а также баллистическими ракетами, которые Иран может предоставить России – Вооруженные Силы Украины с этим справятся. А вот в геополитическом контексте нужно оказывать постоянное давление на Тегеран", – подчеркнул военно-политический обозреватель.
Это будет наиболее эффективная позиция Украины. Мы должны обращать внимание всех наших международных партнеров на то, что Иран сегодня совершает агрессию так же, как и Россия. Украина уже воюет не только с Россией. Мы держим оборону и от Беларуси, и от Ирана,
– отметил Коваленко.
"Нам очень сложно, поэтому нам нужна действительно реальная поддержка, которая сможет остановить эту помощь России со стороны таких террористических стран как Иран", – подытожил обозреватель.
Коваленко прокомментировал предоставление Ираном помощи России: смотрите видео
Иран помогает России в войне: что известно
- Генассамблея ООН 12 октября осудила аннексию украинских областей, но Иран во время голосования отсутствовал. Делегация Ирана в ООН заявила, что якобы проголосовала бы против попытки аннексии украинских территорий Россией, если бы в резолюции было указано только об аннексии. А так страна видит в резолюции "политический контекст" .
- Кроме того, он тайно помогает России с вооружением в войне против Украины. Стало известно, что кроме беспилотников Россия может получить от Ирана еще и ракеты класса "земля - земля". Речь идет о баллистических ракетах малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar. Кроме того, Иран отправит в Россию новую партию беспилотников Mohajer-6 и Shahed-136.
- Аналитики американского Института изучения войны заявили, что страны, вероятно, заключили новый договор о передаче беспилотников Arash-2. Они значительно опаснее Shahed-136, которые Россия активно использует для своих преступлений в Украине.
- Более того, Иран направил своих инструкторов в помощь стране-агрессору. Они должны научить российских оккупантов пользоваться дронами-камикадзе и непосредственно контролируют запуск шахидов по украинским городам.