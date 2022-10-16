Про це розповіли у The Washington Post. Видання посилається на інформацію від американських чиновників у сфері оборони.

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Іран передасть не лише дрони, але й ракети класу "земля – земля"

За інформацією ЗМІ, 18 вересня Тегеран відправив своїх офіційних представників до країни-агресорки. Вони мали домовитися про додаткове постачання зброї.

Іран має намір передати Росії балістичні ракети малої дальності. А саме два типи ракет класу "земля – земля".

Такі твердження прозвучали від країни-союзниці США. У The Washington Post зазначили, що це джерело "уважно стежить за діяльністю Ірану в галузі озброєння".

Зверніть увагу! Іранські балістичні ракети малої дальності Fateh-110 і Zolfaghar здатні влучати у ціль на відстані 300 і 700 кілометрів.

Окрім цього, Іран відправить у Росію нову партію безпілотників. Мовиться про дрони Mohajer-6 і Shahed-136.

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Росія збирається купити в Ірану потужні безпілотники Arash-2

Фахівці американського Інституту вивчення війни заявили, що Росія ймовірно уклала новий договір з Іраном про передачу безпілотників Arash-2. Вони є значно небезпечнішими від Shahed-136, які Росія активно використовує для своїх злочинів в Україні.

Експерти вважають малоймовірним те, що росіяни зможуть ефективніше керувати новими безпілотниками. Проте, скоріш за все, Росія намагатиметься й далі обходити санкції, співпрацюючи з Іраном.

Зауважте – Детальніше про можливості безпілотників Arash-2: дивіться відео