Про це на ютубі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, зараз політична ситуація у світі розгортається проти Росії. Вона фактично стає країною-ізгоєм. Співпрацювати чи допомагати їй – це моветон.

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Навіть то й ж Іран, який постачає окупантам безпілотники, публічно відхрещується від співпраці з Росією. Жданов вважає, що через певний час від Москви підуть навіть такі союзники.

Що допомагає Росії ще хоч якось триматися на плаву в політичному полі

На думку Жданова, Росія ще хоча б щось намагається зробити через власні корупційні зв'язки. Зараз усі політики, які колись мали співпрацю з Москвою, намагаються просувати наративи, вигідні для окупантів.

Росія смикає за нитки – і ці політики починають просувати та лобіювати певні ідеї та наративи, які потрібні окупантам. Все – в іншому Росія практично випала з міжнародного політикуму. Чуємо лише відголос ось цих заяв. Але, коли реально все доходить до питання – чи підтримуєте Росію, чи ні – всі кажуть, що не підтримують,

– зазначив Жданов.

Зазвичай на неоднозначні заяви таких політиків, публікації в ЗМІ реакція одна – вони не відображають думку керівництва держави. Жданов переконаний, що залізна завіса все нижче опускається над Росією. Її можливості зменшуються з кожним днем.

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