Про це на ютубі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, зараз політична ситуація у світі розгортається проти Росії. Вона фактично стає країною-ізгоєм. Співпрацювати чи допомагати їй – це моветон.
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Навіть то й ж Іран, який постачає окупантам безпілотники, публічно відхрещується від співпраці з Росією. Жданов вважає, що через певний час від Москви підуть навіть такі союзники.
Що допомагає Росії ще хоч якось триматися на плаву в політичному полі
На думку Жданова, Росія ще хоча б щось намагається зробити через власні корупційні зв'язки. Зараз усі політики, які колись мали співпрацю з Москвою, намагаються просувати наративи, вигідні для окупантів.
Росія смикає за нитки – і ці політики починають просувати та лобіювати певні ідеї та наративи, які потрібні окупантам. Все – в іншому Росія практично випала з міжнародного політикуму. Чуємо лише відголос ось цих заяв. Але, коли реально все доходить до питання – чи підтримуєте Росію, чи ні – всі кажуть, що не підтримують,
– зазначив Жданов.
Зазвичай на неоднозначні заяви таких політиків, публікації в ЗМІ реакція одна – вони не відображають думку керівництва держави. Жданов переконаний, що залізна завіса все нижче опускається над Росією. Її можливості зменшуються з кожним днем.
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Росія використовує проти України іранські дрони-камікадзе
- Росія придбала в Ірану дрони-камікадзе Shahed-136. Утім, обидві держави так і не визнали публічно, що розпочали співпрацю. Восени окупанти вже атакували Україну за допомогою цих БпЛА.
- Сили ППО вже збивали такі дрони на різних ділянках фронту та в тилу. Так, 14 жовтня в Генштабі ЗСУ зазначили, що на південному та східному напрямку збили 8 Shahed-136.
- На тлі масованих ракетних обстрілів та використання іранських дронів-камікадзе в НАТО почали посилювати ППО України. За словами генсека Єнса Столтенберга, Альянс передасть Україні сотню станцій для глушіння безпілотників.