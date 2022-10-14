Про це в ефірі телемарафону заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Він підкреслив, що українські військові вчаться збивати іранські дрони, тому захист всієї України від атак ворога це питання часу.

До речі Резніков показав, які високоточні ракети найчастіше прилітали по Україні

Україна готує системи протидії іранським дронам

Як сказав Олексій Резніков, російська армія має близько 300 іранських дронів-камікадзе. Він наголосив, що це цифра, якою оперують російські військові.

Глава Міноборони повідомив, що Росія намагається закупити ще декілька тисяч іранських дронів. Водночас Резніков додав, що поки не може прогнозувати, чи закупить Росія таку кількість безпілотників в Ірану, однак українці та ЗСУ мають бути готові до цього.

Ми не сидимо на місці. Ми розробляємо системи для знищення, придушення, тому що наші військові вже навчилися це робити. Ми розбираємо всі деталі до нюансів, дивимося, які там електронні мізки, і відповідно готуємо системи протидії,

– розповів міністр.

Олексій Резніков заявив, що Україна працює зі своїми основними партнерами, які зацікавлені організувати допомогу.

Україна посилює ППО на тлі атак дронів-камікадзе

Росія купує в Ірана дрони-камікадзе, хоча обидві країни офіційно не визнали співпрацю. Восени окупанти почали атакувати дронами різні регіони України, зокрема Південь, Київщину та навіть Вінниччину.

14 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що на південному та східному напрямку протиповітряною обороною знищено 8 баражуючих боєприпасів "Shahed-136".

Крім того, в Генштабі відзвітували, що протягом минулої доби було знищено 17 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

На тлі масових ракетних обстрілів, а також атак дронами-камікадзе в НАТО вирішили посилити ППО України. Генсек НАТО Єнс Столтенберг оголосив, що Альянс передасть Україні обладнання для боротьби з безпілотниками.

Також Столтенберг повідомив, що Іспанія оголосила про рішення передати Україні 4 американські системи ППО Hawk.

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