Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія випустила по нашій країні 1235 високоточних ракет. Російські військові спрямували по Україні 776 "Іскандерів".

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У Росії залишається 609 високоточних ракет

До 24 лютого Росія мала 900 ракет типу "Іскандер", з яких залишилося 124.

Значно менше разів Росія використовувала ракети типу "Калібр" морського базування. До 24 лютого Росія мала 500 "Калібрів", з яких залишилося 272. Окупанти випустили по Україні 228 "Калібрів", які є одним з найдорожчих типів ракет.

Ще Росія випустила по Україні 231 крилату ракету типу Х-101, Х-555 повітряного базування. До війни ворог мав 444 такі ракети, з яких залишилося 213.

Всього у Росії залишається 609 високоточних ракет.



Росія випустила по Україні 1235 ракет / Інфографіка Олексія Резнікова

Олексій Резніков наголосив, що демілітаризація Росії триває. Міністр оборони зазначив, що військова поразка Росії неминуча та додав, що Україна воює з терористичною державою.

Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості по враженню військових об'єктів. Два висновки: військова поразка Росії неминуча; Росія – терористична держава,

– написав Резніков.

Росія 10 жовтня випустила понад 80 ракет по Україні

У понеділок, 10 жовтня, Росія масово атакувала міста України. Під вогнем російських окупантів опинилися 14 регіонів України, серед яких і Київ.

Тільки за один день, як повідомили у Генштаб ЗСУ, Росія використала 84 крилаті ракети. Українським підрозділам ППО вдалося знищити 56 цілей. Серед них 43 крилаті ракети.

Крім того, ввечері 13 жовтня українські захисники знищили ще 5 "Калібрів". Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами ППО Повітряного командування "Захід". Ще один "Калібр" було знищено на Півдні підрозділом протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь".

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