Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Россия выпустила по нашей стране 1235 высокоточных ракет. Российские военные направили по Украине 776 "Искандеров".

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В России остается 609 высокоточных ракет

До 24 февраля Россия имела 900 ракет типа "Искандер", из которых осталось 124.

Значительно меньше раз Россия использовала ракеты типа "Калибр" морского базирования. До 24 февраля у России было 500 "Калибров", из которых осталось 272. Оккупанты выпустили по Украине 228 "Калибров", которые являются одним из самых дорогих типов ракет.

Еще Россия выпустила по Украине 231 крылатую ракету типа Х-101, Х-555 воздушного базирования. До войны враг имел 444 таких ракет, из которых осталось 213.

Всего в России остается 609 высокоточных ракет.



Россия выпустила по Украине 1235 ракет / Инфографика Алексея Резникова

Алексей Резников подчеркнул, что демилитаризация России продолжается. Министр обороны отметил, что военное поражение России неизбежно и добавил, что Украина воюет с террористическим государством.

Используя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по впечатлению военных объектов. Два вывода: военное поражение России неизбежно; Россия – террористическое государство,

– написал Резников.

Россия 10 октября выпустила более 80 ракет по Украине

В понедельник, 10 октября, Россия массово атаковала города Украины. Под огнем российских оккупантов оказались 14 регионов Украины, среди которых и Киев.

Только за один день, как сообщили в Генштабе ВСУ, Россия использовала 84 крылатых ракет. Украинским подразделениям ПВО удалось уничтожить 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты.

Кроме того, вечером 13 октября украинские защитники уничтожили еще 5 "Калибров". Четыре крылатых ракеты уничтожены силами и средствами ПВО Воздушного командования "Запад". Еще один "Калибр" был уничтожен на Юге подразделением противовоздушной обороны Воздушного командования "Юг".

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