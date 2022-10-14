Эксперт The Atlantic Филлипс О'Брайен сравнил произошедший 8 октября взрыв на Крымском мосту и массовую ракетную атаку. По мнению О'Брайен, эти два факта показывают, почему Украина побеждает в войне, а Россия проигрывает.

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Массированный ракетный обстрел не дал эффекта, которого ожидал Путин

Он назвал взрыв на Крымском мосту "мастерской операцией". В то же время массированные ракетные удары, по его мнению, бессмысленны и неэффективны, и не дали того эффекта, которого ожидал Владимир Путин.

Эксперт The Atlantic отметил, что массированные обстрелы гражданской инфраструктуры не дали России никакого преимущества. Напротив, они еще больше закалили ВСУ и мирных жителей к сопротивлению захватчикам.

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Что касается России, то враг потратил множество дорогостоящих ракет на объекты, не имеющие никакой стратегической ценности. По словам Филлипса О'Брайена, Кремль в очередной раз продемонстрировал свою слабость по сравнению с противником.

Филлипс О'Брайен пишет, что Россия выпустила против гражданских целей почти все типы ракет, имеющих в своем арсенале, включая якобы высокой точности крылатые ракеты "Калибр", перепрофилированные зенитные ракеты С-300 и иранские дроны-камикадзе.

В течение двух дней они использовали эту пеструю коллекцию дорогого оружия, чтобы продемонстрировать Украине свой гнев и мышцы, а также успокоить националистических жестких политиков, взбешенных недавними поражениями России. Однако российские официальные лица не специально проявляют свое бессилие перед лицом украинского сопротивления,

– отмечает О'Брайен.

Россия испытывает трудности с пополнением своих запасов

Эксперт подчеркнул, что общая стоимость массированного ракетного удара будет колоссальной. По его словам, одна усовершенствованная ракета может стоить более 10 миллионов долларов, а Россия выпустила их много. Только 10 октября, по данным Генштаба ВСУ, Россия выпустила 84 ракеты.

"Кроме того, из-за санкций, которые не позволяют ей получить высокотехнологичное оборудование, такое как современные микрочипы, Россия испытывает большие трудности с пополнением своих запасов", – добавил О'Брайен.

Он подчеркнул, что тактика ракетного террора не отразилась на способности украинцев обороняться. Эксперт отметил, что Россия почти не била по военным целям, а применила ракеты и беспилотники в основном против гражданской инфраструктуры.

О'Брайен добавил, что последние обстрелы еще больше закалят украинцев. Кроме того, он напомнил, что в ответ на массированные ракетные обстрелы страны Запада решили еще больше усилить ПВО Украины.

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