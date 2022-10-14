Експерт The Atlantic Філліпс О'Браєн порівняв вибух на Кримському мості, який стався 8 жовтня, та масову ракетну атаку. На думку О'Браєн, ці два факти показують, чому Україна перемагає у війні, а Росія програє.

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Масовий ракетний обстріл не дав ефекту, на який очікував Путін

Він назвав вибух на Кримському мосту "майстерною операцією". Водночас масовані ракетні удари, на його думку, є безглуздими і неефективними та не дали того ефекту, якого очікував Владімір Путін.

Експерт The Atlantic зазначив, що масовані обстріли цивільної інфраструктури не дали Росії жодної переваги. Навпаки, вони ще більше загартували ЗСУ та мирних жителів до спротиву загарбникам.

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Щодо Росії, то ворог витратив безліч дорогих ракет на об'єкти, які не мають ніякої стратегічної цінності. За словами Філліпса О'Браєна, Кремль в черговий раз продемонстрували свою слабкість у порівнянні з противником.

Філліпс О'Браєн пише, що Росія випустила проти цивільних цілей майже всі типи ракет, які має у своєму арсеналі, включаючи нібито високої точності крилаті ракети "Калібр", перепрофільовані зенітні ракети С-300 та іранські дрони-камікадзе.

Протягом двох днів вони використовували цю строкату колекцію дорогої зброї, щоб продемонструвати Україні свій гнів і м'язи, а також щоб заспокоїти націоналістичних жорстких політиків, розлючених нещодавніми поразками Росії. Проте російські офіційні особи ненавмисно виявляють свою безсилість перед обличчям українського опору,

– зазначає О'Браєн.

Росія матиме труднощі з поповненням своїх запасів

Експерт наголосив, що загальна вартість масового ракетного удару буде колосальною. За його словами, одна вдосконалена ракета може коштувати понад 10 мільйонів доларів, "а Росія випустила їх багато". Тільки 10 жовтня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія випустили 84 ракети.

"Крім того, через санкції, які не дозволяють їй отримати високотехнологічне обладнання, таке як сучасні мікрочіпи, Росія матиме великі труднощі з поповненням своїх запасів", – додав О'Браєн.

Він підкреслив, що тактика ракетного терору не вплинула на здатність українців оборонятися. Експерт зауважив, що Росія майже не била по військових цілях, а натомість застосувала ракети та безпілотники здебільшого проти цивільної інфраструктури.

О'Браєн додав, що останні обстріли ще більше загартують українців. Крім того, він нагадав, що у відповідь на масовані ракетні обстріли країни Заходу вирішили ще більше посилити ППО України.

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