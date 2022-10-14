Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что украинские военные учатся сбивать иранские дроны, поэтому защита всей Украины от атак врага – это вопрос времени.

Кстати Резников показал, какие высокоточные ракеты чаще всего прилетали по Украине.

Украина готовит системы противодействия иранским дронам

Как сказал Алексей Резников, российская армия имеет около 300 иранских дронов-камикадзе. Он подчеркнул, что это цифра, которой оперируют российские военные.

Глава Минобороны сообщил, что Россия пытается закупить еще несколько тысяч иранских дронов. В то же время Резников добавил, что пока не может прогнозировать, закупит ли Россия такое количество беспилотников у Ирана, однако украинцы и ВСУ должны быть готовы к этому.

Мы не сидим на месте. Мы разрабатываем системы по уничтожению, подавлению, потому что наши военные уже научились это делать. Мы разбираем все детали до нюансов, смотрим, какие там электронные мозги, и соответственно готовим системы противодействия.

– рассказал министр.

Алексей Резников заявил, что Украина работает со своими основными партнерами, заинтересованными организовать помощь.

Украина усиливает ПВО на фоне атак дронов-камикадзе

Россия покупает у Ирана дроны-камикадзе, хотя обе страны официально не признали сотрудничество. Осенью оккупанты начали атаковать дронами разные регионы Украины, в частности юг, Киевщину и даже Винницкую область.

14 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что на южном и восточном направлении противовоздушной обороной уничтожены 8 баражирующих боеприпасов "Shahed-136".

Кроме того, в Генштабе отчитались, что за прошедшие сутки было уничтожено 17 БпЛА оперативно-тактического уровня.

На фоне массовых ракетных обстрелов, а также атак дронами-камикадзе в НАТО решили усилить ПВО Украины. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил, что Североатлантический союз передаст Украине оборудование для борьбы с беспилотниками.

Также Столтенберг сообщил, что Испания объявила о решении передать Украине 4 американских системы ПВО Hawk.

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