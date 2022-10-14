Об этом на ютубе 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, сейчас политическая ситуация в мире разворачивается против России. Она фактически становится страной-изгоем. Сотрудничать или помогать ему – это моветон.

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Даже тот же Иран, который поставляет оккупантам беспилотники, публично открещивается от сотрудничества с Россией. Жданов считает, что через какое-то время от Москвы уйдут даже такие союзники.

Что помогает России еще хоть как-то держаться на плаву в политическом поле

По мнению Жданова, Россия еще хотя бы что-то пытается сделать из-за собственных коррупционных связей. Сейчас все политики, которые когда-то сотрудничали с Москвой, пытаются продвигать нарративы, выгодные для оккупантов.

Россия дергает за нити – и эти политики начинают продвигать и лоббировать определенные идеи и нарративы, которые нужны оккупантам. Все – в остальном Россия практически выпала из международного политикума. Слышим только отголосок этих заявлений. Но когда реально все доходит до вопроса – поддерживаете ли Россию, или нет – все говорят, что не поддерживают,

– отметил Жданов.

Обычно на неоднозначные заявления таких политиков, публикации в СМИ реакция одна – они не отражают мнение руководства государства. Жданов убежден, что железный занавес все ниже опускается над Россией. Ее возможности уменьшаются с каждым днем.

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