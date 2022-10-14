Об этом на ютубе 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, сейчас политическая ситуация в мире разворачивается против России. Она фактически становится страной-изгоем. Сотрудничать или помогать ему – это моветон.
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Даже тот же Иран, который поставляет оккупантам беспилотники, публично открещивается от сотрудничества с Россией. Жданов считает, что через какое-то время от Москвы уйдут даже такие союзники.
Что помогает России еще хоть как-то держаться на плаву в политическом поле
По мнению Жданова, Россия еще хотя бы что-то пытается сделать из-за собственных коррупционных связей. Сейчас все политики, которые когда-то сотрудничали с Москвой, пытаются продвигать нарративы, выгодные для оккупантов.
Россия дергает за нити – и эти политики начинают продвигать и лоббировать определенные идеи и нарративы, которые нужны оккупантам. Все – в остальном Россия практически выпала из международного политикума. Слышим только отголосок этих заявлений. Но когда реально все доходит до вопроса – поддерживаете ли Россию, или нет – все говорят, что не поддерживают,
– отметил Жданов.
Обычно на неоднозначные заявления таких политиков, публикации в СМИ реакция одна – они не отражают мнение руководства государства. Жданов убежден, что железный занавес все ниже опускается над Россией. Ее возможности уменьшаются с каждым днем.
Жданов об отношениях России и Ирана: смотрите видео
Россия использует против Украины иранские дроны-камикадзе
- Россия приобрела у Ирана дроны-камикадзе Shahed-136. Впрочем, оба государства так и не признали публично, что начали сотрудничество. Осенью оккупанты уже атаковали Украину с помощью этих БпЛА.
- Силы ПВО уже сбивали такие дроны на разных участках фронта и в тылу. Так, 14 октября в Генштабе ВСУ отметили, что в южном и восточном направлении сбили 8 Shahed-136.
- На фоне массированных ракетных обстрелов и использования иранских дронов-камикадзе в НАТО начали усиливать ПВО Украины. По словам генсека Йенса Столтенберга, Альянс передаст Украине сотню станций для глушения беспилотников.