Кроме того, в России продолжается так называемая частичная мобилизация. Об этом 24 каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра Глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.
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У россиян появятся дополнительные возможности
Так, часть "мобиков" страна-агрессор бросает на фронт непосредственно как "пушечное мясо". Однако другую часть она направляет на восстановление и формирование новых частей и подразделений оккупационного войска.
Это займет 1,5 – 3 месяца максимум – где-то до Нового года, тогда у них появятся дополнительные возможности,
– заметил Лакийчук.
К тому же страна-агрессор собирает оружие для своих оккупантов где только может – и в Иране, и в Беларуси. Это также дополнительные возможности для сдерживания нашей армии.
"Поэтому у нас сейчас "окно возможностей", которым грех не воспользоваться, ведь дальше будет сложнее", – подытожил эксперт.
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Какая ситуация на фронте: последние новости
- Международные аналитики предполагают, что ближе к холодным месяцам наземные боевые действия все же сбавят обороты. И именно поэтому следует ожидать активности в течение следующих недель. По мнению обозревателей, они "будут жизненно важными".
- Российские захватчики боятся контрнаступления Вооруженных Сил. Так, они создают сильную линию обороны в Запорожской области. И это усложняет для наших военных освобождение населенных пунктов в этом регионе.
- Украина продолжает освобождать населенные пункты в Херсонской области один за другим. По оценкам западных военных аналитиков, украинские защитники смогут оттеснить фронт к Днепру уже на следующей неделе. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что часть правды в этом есть.
- Херсон крайне переполнен мобилизованными из России. Как правило, их перевозят баржами из Голой Пристани – в основном оккупанты используют гражданский транспорт. Расселяют мобилизованных в разных локациях, иногда ВСУ попадают в такие места дислокации, поэтому они живут не слишком долго.