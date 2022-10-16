Своими мыслями об этом поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О ситуации на фронте, решающих неделях войны, сотрудничестве России и Ирана и нагнетании со стороны Беларуси – читайте дальше.

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Западные СМИ все чаще говорят о том, что война переходит в критическую фазу в ближайшие недели, но в этих сообщениях прослеживаются тезисы о том, что критической она будет, в первую очередь, для россиян. В то же время американские военные уверены, что Россия не в состоянии производить достаточное количество ракет, чтобы восстановить потенциал. То есть, Кремль сознательно выпускает по Украине больше ракет, чем может изготовить.

Впрочем, есть неутешительные новости о помощи россиянам со стороны Ирана, ведь западные СМИ утверждают, что Тегеран, кроме передачи новых видов дронов-камикадзе, готов предоставить России еще и баллистические ракеты.

Между тем, на Юге Украины ВСУ наносят новые удары по оккупантам, которые все еще пытаются собрать все имеющиеся силы в кулак, чтобы противостоять продвижению наших защитников. Однако после взрыва на Крымском мосту, способности россиян по перебрасыванию подкрепления значительно снизились. Впрочем, на восточном фронте тоже не утихают бои и сейчас там, наверное, самая сложная ситуация.

Итак, подробнее о ситуации на фронте, а также о вероятной помощи Ирана России – дальше и поговорим.

"Следующие недели – критические": что происходит в Херсонской области

Издание CNN, ссылаясь на западных военных экспертов, утверждает, что война в Украине, которая, как некоторые считали начала постепенно затихать, снова вспыхнула с приближением зимы. Эксперты утверждают, что взрыв на Крымском мосту и ракетные удары России по всей Украине лишь добавили уверенности ВСУ и наоборот посеяли панику среди россиян. Так что ВСУ воспользоваться этим моментом, чтобы усилить давление на российские войска.

По оценкам военных экспертов, по мере приближения холодных месяцев может произойти замедление наземных боевых действий. Соответственно, следующие недели войны будут жизненно важны. Успешное наступление ВСУ однозначно изменило импульс войны в пользу Украины. И сейчас Кремль пытается снова вернуть себе инициативу или хотя бы заморозить линию фронта к зиме. Соответственно, по мнению сотрудника Международного института стратегических исследований Самира Пури, этого нельзя допустить, ведь если россиянам удастся удержать линию фронта до зимы, это станет для них большой победой на фоне всех поражений в последние месяцы.

Соответственно именно поэтому Кремль и начал массированные ракетные обстрелы, чтобы попытаться сковать украинские силы и отвлечь внимание от линии фронта.

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Впрочем, по мнению бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса, россиянам зимой будет гораздо труднее воевать, чем ВСУ, ведь по сравнению с украинскими войсками они недостаточно оснащены, не готовы и не обучены. Соответственно, он уверен, что ВСУ не упустят этот момент и будут продолжать вытеснять россиян с украинской земли.

И вот, чтобы создать для россиян максимально неблагоприятные условия, ВСУ продолжают наступление на Херсонщине. В частности, по данным Института изучения войны, накануне Вооруженные Силы могли начать всеобщее контрнаступление на севере Херсонской области. Более того, российские пропагандисты-военкоры уже панически заявляют, что украинские войска могли начать наступление вдоль всей линии фронта, которая проходит между Давидовым Бродом на северо-западе Херсонской области и Дудчанами на северо-востоке Херсона. Мол, накануне ВСУ провели артиллерийскую подготовку поля боя и пошли вперед. Впрочем, стоит отметить, что это неофициальная информация Генштаба. В Оперативном командовании "Юг" накануне заявили, что украинские войска продолжают уничтожать склады с боеприпасами и командные пункты в Бериславском районе, и продолжают блокирование российских войск по всему правобережью Херсонской области.

За последние сутки, по данным Херсонской ОВА, россияне 6 раз штурмовали направление Давыдового Брода с помощью штурмовой авиации. Вдобавок, враг наносил огневое поражение нашим войскам с применением РСЗО, артиллерии, минометов вдоль линии боевого столкновения. Впрочем, ВСУ удалось уничтожить российский вертолет, пытавшийся нанести авиационные удары по нашим позициям в Херсонской области.

К слову ВСУ уничтожили командный пункт противника и многие районы сосредоточения техники .

Однако враг все еще пытается выполнить политические цели диктатора Путина и хочет сгруппироваться для обороны в Херсонской области. Впрочем, имеют огромные проблемы с поставками оружия и техники, о чем заявила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Однако она отметила несколько важных деталей – россияне после взрыва на Крымском мосту действительно потеряли большую мощность логистики, а также наблюдается попытка перебросить уцелевшее на правом берегу Днепра – на левый, что выглядит, как подготовка к отступлению.

Так что на Южном направлении ситуация для оккупантов становится все сложнее. Так же обостряется ситуация в Запорожской области. По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, на днях украинские военные в Запорожье поразили 7 позиций оккупантов, уничтожив вражескую технику, в том числе 4 комплекса С-300, и живую силу врага. По его словам, только за последние несколько дней:

неподалеку от Гуляйполя уничтожен склад боеприпасов;

в Токмаке уничтожено 10 единиц военной техники;

в Каменце-Днепровской уничтожено 7 единиц военной техники;

в районах населенных пунктов Орехов, Конские Раздоры и Токмак, поражено около 100 оккупантов, среди них более 25 только что мобилизованных;

в районе населенного пункта Бердянск уничтожено 4 комплекса С-300. Общее количество погибших и раненых россиян в этом направлении насчитывает сотни человек.

Россия исчерпывает ресурсы: зачем Кремлю иранские баллистические ракеты

И, наверное, именно поэтому Путин снова собирается провести заседание Совбеза России. Между тем прислужник Путина Дмитрий Песков заявил, что НАТО, цитирую: "Де-факто влезло в украинский конфликт, но на цели России это не влияет, а российский потенциал позволяет оккупантам продолжать войну". Правда, к потенциалу есть вопросы, и также вероятно, что Путин планирует обсудить на Совбезе как раз вопросы мобилизации и вооружения.

По данным Британской разведки, российская оборонная промышленность не может производить современные боеприпасы такими темпами, как они тратятся. В отчете разведки упоминается, что 10 октября Россия выпустила по Украине более 80 крылатых ракет. Минобороны Украины сообщило, что более половины были сбиты, но десятки, к сожалению, попали по критической инфраструктуре. Впрочем, в разведке уверены, что российских ракет становится все меньше, что не позволит Кремлю достичь желаемого количества целей в будущем.

Впрочем, к сожалению, ракет у России хоть и немного, но они все еще есть. В ОК "Юг", например, сообщили о том, что в Черном море сейчас находятся 3 российских судна-носителя "Калибров". оккупанты могут атаковать Украину 12 крылатыми ракетами.

Кроме того, появилась неутешительная информация о военном сотрудничестве Ирана и России. Во-первых, по данным Института изучения войны, Россия могла заключить новый контракт с Ираном на поставку беспилотников Arash-2. Они якобы быстрее и разрушительнее, чем беспилотники Shaheed 136, которые сейчас используют российские войска. Командующий Сухопутными силами Ирана Киомарс Гейдари в начале сентября уже заявлял, что беспилотники Arash-2 обладают уникальными возможностями дальнего радиуса действия и могут нацелиться на города в Израиле, такие как Тель-Авив и Хайфа. То есть эти беспилотники изготовляли как инструмент устрашения Израиля, мол, они имеют большой радиус действия и наносят масштабное поражение. И, к сожалению, Россия все больше полагается именно на поставку боеприпасов из Ирана из-за западных санкций и неспособности изготовления современного оружия.

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Кроме того, сотрудничество Ирана и России, к сожалению, только расширяется. Издание The Washington Post утверждает, что Иран, по словам представителей безопасности США и союзников, тайно согласился предоставить России еще и ракеты класса "земля-земля". К сожалению, увеличение поступления оружия из Тегерана может помочь россиянам частично компенсировать потери.

Более того, официальные лица разведки сказали, что Иран также готовит новые поставки беспилотников Mohajer 6 и большее количество Shahed 136. По словам представителей разведки, иранские технические консультанты накануне даже посетили оккупированные территории Украины, чтобы провести оккупантам тренировки по использованию дронов-камикадзе.

Впрочем, в Тегеране снова цинично заявили, что они здесь не при чем. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амираб Доллахян заявил, что Иран ничего не предоставляет России, потому что они якобы против войны.

Итак, на фоне новостей о том, что Иран может передать России новые ракеты, вопрос предоставления Украине ракет большей дальности ATACAMS должен стать риторическим. Российская армия, уже значительно ослабленная и деградированная, может получить новый толчок, получив иранские баллистические ракеты большей дальности.

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Впрочем, секретарь СНБО Алексей Данилов все же более оптимистично настроен и уверен, что война для России вышла на стадию стратегического цугцванга – каждый ход усугубляет ситуацию и приближает к финалу. Данилов в пользу такого утверждения приводит 5 главных тезисов.

Первый: путинская мобилизация превратилась в бегство более 500 000 россиян и стала мощным фактором политической дестабилизации в России.

Второй: попытка аннексии украинских территорий вызвала беспрецедентную в истории ООН консолидацию мира, когда только четыре страны проголосовали на стороне России.

Третий: Путинский ядерный шантаж означает полную перезагрузку и модернизацию структур НАТО, увеличение бюджета, перевооружение, готовность и способность к жесткому и немедленному ответу. Уже в понедельник, 17 октября, НАТО пройдет обучение по ядерному сдерживанию "Устойчивый полдень".

Четвертый: ракетные удары захватчиков в городах Украины привели к принятию союзниками решения о передаче ВСУ современных систем ПВО, созданию мощной системы воздушной защиты Украины. Однако есть еще одна немаловажная деталь.

Самое главное – агрессивная война, развязанная с целью уничтожения Украины, привела к формированию единой политической украинской нации, силы которой все возрастают, а единство российской псевдофедерации тает и входит в стадию полураспада,

– подчеркнул Данилов.

Стрельба на полигоне, взрывы и ПВО: в Белгородской области неспокойно

Между тем с мобилизацией в России есть определенные проблемы. В частности, накануне вечером на одном из военных полигонов Белгородской области, куда свезли так называемых "добровольцев", а по факту мобилизованного пушечного мяса, произошла стрельба. Интересно, что так называемое минобороны России довольно быстро отреагировало и заявило, что якобы два гражданина "одной из стран СНГ" обстреляли "добровольцев", которые готовятся к отправке на войну в Украину, в результате чего 11 человек погибли, 15 госпитализированы, а ответным огнем "двух террористов" уничтожили.

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Впрочем, здесь есть интересная деталь, во-первых, по данным СМИ, уже может идти речь о 22 убитых и 16 раненых. При этом стреляли якобы три военных, двое из которых были убиты на месте, а один скрылся. И во-вторых, стрельба произошла на полигоне в поселке Солоти. Именно на этом полигоне ранее находилось более 100 человек из Брянской области, которые категорически отказывались от отправки под Лиман Донецкой области. Военное руководство более недели пыталось уговорить их отправиться на штурм города. Так что можно предположить, что несогласные мобилизованные просто устроили бунт.

Да и вообще, в Белгородской области происходит нечто странное. В частности, сегодня в сети появились кадры, на которых видны многочисленные взрывы в Белгороде. Российские СМИ сообщают о якобы работе противовоздушной обороны над Белгородом и насчитали 16 взрывов. К тому же губернатор области Вячеслав Гладков накануне заявлял о том, что 15 октября произошло попадание снаряда в нефтебазу.

Противостояние с минобороны: как Пригожин пытается выслужиться перед Путиным из-за войны

И такой беспорядок, и со взрывами и с мобилизацией играет только на руку террористу и руководителю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. По данным Института изучения войны, ЧВК Вагнера пытается утвердить превосходство над Министерством обороны России, а ее основатель Пригожин хочет выслужиться лично перед Путиным.

В частности, именно вагнеровцы пытаются штурмовать Бахмут в Донецкой области и неоднократно уверяли, что в случае успеха на этом направлении это будет исключительно их заслуга. Во-вторых, накануне находящиеся на оккупированной части Херсонской области оккупанты 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота жаловались, что они воюют с самого начала войны без ротации, а также что у них критически не хватает техники – один БТР на 80 человек . На следующий день ЧВК Вагнер заявил, что передаст бригаде четыре внедорожника, намекая, что Минобороны не способно обеспечить собственные войска, а потому боевики берут все в свои руки. И это лишь два эпизода с того, как Пригожин пытается стать выше российского Минобороны.

В то же время Кремль продолжает нагнетать ситуацию со стороны Беларуси. Накануне в соседнюю страну уже пошли первые эшалоны с россиянами. Сегодня помощник министра обороны Беларуси заявил, что якобы в рамках развертывания "общей группировки войск" в Беларусь прибудет до 9 тысяч человек. Остальное будет составлять именно белорусская армия. Впрочем, здесь также следует добавить, что сегодня Россия начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты, которые составят авиационную составляющую региональной группировки войск.

Однако в Госпогранслужбе Украины заверили, что ситуация на границе с Беларусью пока контролируемая, изменений не зафиксировано, за обстановкой с российскими войсками в глубине этой страны следит разведка и соответствующие подразделения Сил обороны.

Впрочем, издание The Washington Post со ссылкой на ряд военных экспертов уверяет, что ракетные обстрелы украинских городов и мобилизация сотен тысяч россиян уже вряд ли изменят динамику войны, которая сейчас явно склонится в пользу Украины. Об этом говорят и в Пентагоне, и в разведке, и ряд военных экспертов.

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