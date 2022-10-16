Соответствующее заявление сделал Джейк Салливан – советник по национальной безопасности США. Он ответил на вопросы журналиста.

Заметьте Жданов ответил, может ли ПВО сбить ядерную ракету: какими будут последствия.

Салливан отметил, что в случае применения ядерного оружия США не будут учитывать масштаб поражения. Ответ будет жестким и однозначным.

В целом советник по национальной безопасности США подчеркнул, что мнение об определенных различиях в применении ядерного оружия – опасно.

Применение ядерного оружия на поле боя в Украине является применением ядерного оружия на поле боя в Украине,

– заявил Салливан.

В ОП заявили о "резком снижении ядерной угрозы" со стороны России

В Офисе Президента заявили, что сейчас "резкое снижение ядерной угрозы" со стороны России. Страна-оккупант понимает, что в случае применения ядерного оружия получит ответ. В Кремль поступают ответные сигналы.

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – отметил, что сейчас Россия постепенно уменьшает свои риторические угрозы ядерным оружием.

Предупреждающие заявления уже прозвучали от:

Джо Байдена – президента США;

Йенса Столтенберга – генерального секретаря НАТО;

Антониу Гутерриша – генсека ООН.

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