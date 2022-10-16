Відповідну заяву зробив Джейк Салліван – радник з питань національної безпеки США. Він відповів на питання журналіста.
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Салліван зауважив, що у випадку застосування ядерної зброї США не зважатимуть на масштаб ураження. Відповідь буде жорсткою та однозначною.
Загалом радник з питань національної безпеки США наголосив, що думка про певні відмінності у застосуванні ядерної зброї – небезпечна.
Застосування ядерної зброї на полі бою в Україні є застосуванням ядерної зброї на полі бою в Україні,
– заявив Салліван.
В ОП заявили про "різке зниження ядерної загрози" з боку Росії
В Офісі Президента заявили, що наразі є "різке зниження ядерної загрози" з боку Росії. Країна-окупантка розуміє, що у випадку застосування ядерної зброї отримає належну відповідь. У Кремль надходять відповідні сигнали.
Михайло Подоляк – радника голови Офісу Президента – зауважив, що наразі Росія поступово зменшує свої риторичні погрози ядерною зброєю.
Наразі попереджувальні заяви вже прозвучали від:
- Джо Байдена – президента США;
- Єнса Столтенберга – генерального секретаря НАТО;
- Антоніу Гутерреша – генсека ООН.
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