Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 канал. Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін застосує ядерну зброю, коли знатиме, що йому за це нічого не буде.

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ППО може збити ядерну ракету

Жданов зазначив, що вірогідність збиття ядерної ракети є. Є вірогідність збити цю ракету навіть протиракетними засобами країн Заходу. Якщо буде завчасно виявлено пуск, то протиракета може цілком долетіти й з території Польщі з комплексів дальнього радіуса дії. По крилатих ракетах у нас шанси 50 на 50. По балістичних ракетах – шансів дуже мало.

Якщо ми зараз почнемо отримувати протиракетні системи, то з кожним днем шанси будуть збільшуватись. Тож, навіть на останньому етапі є шанси уникнути саме ядерного удару,

– зауважив військовий експерт.

Жданов відповів, чи може ППО збити ядерну ракету і якими будуть наслідки: дивіться відео

Наслідки збиття ядерної ракети

Він продовжив, що головний наслідок збиття ракети з ядерною боєголовкою – це те, що ядерний вибух не відбудеться. Вірогідність ядерного вибуху буде дорівнювати практично нулю. Судячи з того принципу, як працює протиракетна оборона і як уражає протиракета ракету, яку вона має збити, то відбудеться руйнування головної частини.

"Так, може бути ефект брудної бомби на невеликій території. Тобто, радіоактивні уламки впадуть на землю, і треба буде провести рекультивацію щодо їх пошуку, вивезення й заховання у спеціальному могильнику", – наголосив Жданов.

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