Світ отямлюється

І вони можуть його використати в той момент, коли, на їх погляд, постане питання фізичного існування політичної еліти Москви.

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Але це не говорить, що на ядерні погрози Росії не потрібно реагувати вже зараз. Навіть наявність таких погроз в інформаційному полі впливає на суспільство демократичного світу й відповідно на ухвалення рішень їхніми урядами. А також впливає на ядерну безпеку світу, яка існує.

Без'ядерні держави починають замислюватись над необхідністю зміни свого статусу. Бо, виявляється, член Радбезу ООН не відкидає для себе можливість використання ядерної зброї проти без'ядерної держави. Відповідно, Росія повинна отримати відсіч вже зараз.

Колода українських "козирів"

Для ефективної протидії ядерному шантажу Росії Україна та країни Заходу повинні використовувати суміш інструментів: як офіційних публічних заяв, так і непублічні асиметричні дії. Публічні заяви для заспокоєння світового суспільства і керівництв неядерних держав. Асиметричні дії – для наведення безладу і хаосу в системі керівництва російської імперії. Щоб можливостей і бажання використання ядерної зброї у Москви не було.

До цього завдання Україна повинна підходити доволі креативно й асиметрично, виходячи з наших сильних сторін. Україна відома своїм сильним IT-потенціалом. Цей потенціал і потрібно використовувати. Колись Ізраїль показав такий приклад на Іранській ядерній програмі.