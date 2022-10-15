Але це не говорить, що на ядерні погрози Росії не потрібно реагувати вже зараз. Навіть наявність таких погроз в інформаційному полі впливає на суспільство демократичного світу й відповідно на ухвалення рішень їхніми урядами. А також впливає на ядерну безпеку світу, яка існує.
Колода українських "козирів"
Для ефективної протидії ядерному шантажу Росії Україна та країни Заходу повинні використовувати суміш інструментів: як офіційних публічних заяв, так і непублічні асиметричні дії. Публічні заяви для заспокоєння світового суспільства і керівництв неядерних держав. Асиметричні дії – для наведення безладу і хаосу в системі керівництва російської імперії. Щоб можливостей і бажання використання ядерної зброї у Москви не було.
До цього завдання Україна повинна підходити доволі креативно й асиметрично, виходячи з наших сильних сторін. Україна відома своїм сильним IT-потенціалом. Цей потенціал і потрібно використовувати. Колись Ізраїль показав такий приклад на Іранській ядерній програмі.