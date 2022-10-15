Ядерное оружие для Путина является последним способом шантажа цивилизованного мира / Getty Images
К ядерным угрозам России нужно относиться очень серьезно. Хотя и вряд ли они могут использовать это сейчас. Ведь это – инструмент последней надежды. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.
Но это не говорит, что на ядерные угрозы России не следует реагировать уже сейчас. Даже наличие таких угроз в информационном поле влияет на общество демократического мира и, соответственно, на принятие решений их правительствами. А также влияет на существующую ядерную безопасность мира.
Колода украинских "козырей"
Для эффективного противодействия ядерному шантажу России Украина и страны Запада должны использовать смесь инструментов: как официальных публичных заявлений, так и непубличных асимметричных действий. Публичные заявления для умиротворения мирового общества и руководства неядерных государств. Ассиметричные действия – для наведения беспорядка и хаоса в системе руководства российской империи. Чтобы возможности и желание использования ядерного оружия у Москвы не было.
К этой задаче Украина должна подходить достаточно креативно и асимметрично, исходя из наших сильных сторон. Украина известна своим мощным IT-потенциалом. Этот потенциал и следует использовать. Когда-то Израиль показал такой пример на Иранской ядерной программе.