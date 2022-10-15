Мир приходит в себя

И они могут его использовать в тот момент, когда, по их мнению, встанет вопрос физического существования политической элиты Москвы.

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Но это не говорит, что на ядерные угрозы России не следует реагировать уже сейчас. Даже наличие таких угроз в информационном поле влияет на общество демократического мира и, соответственно, на принятие решений их правительствами. А также влияет на существующую ядерную безопасность мира.

Безъядерные государства начинают задумываться о необходимости изменения своего статуса. Поскольку, оказывается, член Совбеза ООН не исключает для себя возможность использования ядерного оружия против безъядерного государства. Соответственно, Россия должна получить отпор уже сейчас.

Колода украинских "козырей"

Для эффективного противодействия ядерному шантажу России Украина и страны Запада должны использовать смесь инструментов: как официальных публичных заявлений, так и непубличных асимметричных действий. Публичные заявления для умиротворения мирового общества и руководства неядерных государств. Ассиметричные действия – для наведения беспорядка и хаоса в системе руководства российской империи. Чтобы возможности и желание использования ядерного оружия у Москвы не было.

К этой задаче Украина должна подходить достаточно креативно и асимметрично, исходя из наших сильных сторон. Украина известна своим мощным IT-потенциалом. Этот потенциал и следует использовать. Когда-то Израиль показал такой пример на Иранской ядерной программе.