Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин применит ядерное оружие, когда будет знать, что ему за это ничего не будет.

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ПВО может сбить ядерную ракету

Жданов отметил, что вероятность сбивания ядерной ракеты есть. Есть вероятность сбить данную ракету даже противоракетными средствами стран Запада. Если заранее будет обнаружен пуск, то противоракета может полностью долететь и с территории Польши из комплексов дальнего радиуса действия. По крылатым ракетам – у нас шансы 50 на 50. По баллистическим ракетам шансов очень мало.

Если мы начнем получать противоракетные системы, то с каждым днем шансы будут увеличиваться. Поэтому даже на последнем этапе есть шансы избежать именно ядерного удара,

– заметил военный эксперт.

Жданов ответил, может ли ПВО сбить ядерную ракету и каковы последствия: смотрите видео

Последствия уничтожения ядерной ракеты

Он продолжил, что главное следствие сбивания ракеты с ядерной боеголовкой – это то, что ядерный взрыв не произойдет. Достоверность ядерного взрыва будет равна практически нулю. Судя по тому принципу, как работает противоракетная оборона и как поражает противоракета ракету, которую она должна сбить, произойдет разрушение головной части.

"Так, может быть эффект грязной бомбы на небольшой территории. То есть, радиоактивные обломки упадут на землю, и нужно будет провести рекультивацию по их поиску, вывозу и хранению в специальном могильнике", – подчеркнул Жданов.

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