Маск все никак не перестанет дискутировать у себя в твиттере по поводу войны, которую начала Россия. Что ни день, то новый твит, вызывающий резонанс. На этот раз он заявил, что якобы "удивительное количество людей" не знает о ядерной мощи России.

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Россия способна полностью уничтожить США и Европу с помощью ядерных ракет менее чем за 30 минут и наоборот. Удивительное количество людей этого не знает. Конечно, было бы безумием их использовать, но безумие вообще оказаться в такой ситуации,
– написал Илон Маск.

Это уже второй неоднозначный твит Маска за сегодня. Утром он написал о том, что Россия пытается "убить" единственную систему связи Starlink, работающую на украинском фронте. Также Маск пожаловался, что спутниковая связь Starlink в Украине стоит компании 20 миллионов долларов за месяц.

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