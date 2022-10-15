Маск усе ніяк не припинить дискутувати у себе в твітері щодо війни, яку розпочала Росія. Що не день, то новий твіт, який викликає резонанс. Цього разу він заявив, що ніби то "дивовижна кількість людей" не знає про ядерну потужність Росії.

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Росія здатна повністю знищити США та Європу за допомогою ядерних ракет менш ніж за 30 хвилин і навпаки. Дивовижна кількість людей цього не знає. Звичайно, було би божевіллям їх використовувати, але божевілля взагалі опинитися в такій ситуації,

– написав Ілон Маск.

Це вже другий неоднозначний твіт Маска за сьогодні. Зранку він написав про те, що Росія намагається "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, що працює на українському фронті.

Також Маск поскаржився, що супутниковий зв'язок Starlink в Україні коштує компанії 20 мільйонів доларів за один місяць.

Перипетії твітів Маска

Попередньо компанія Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.

Скандали навколо Маска розпочались 3 жовтня, коли той запропонував формулу "миру" між Україною та Росією: мовляв, Україна має відмовитися від Криму та провести "референдуми" на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.

Українці дуже болісно сприйняли легковажні висловлювання Маска та навіть зібрали понад 2 мільйони гривень на підручник з історії України.

Політтехнолог Джейсон Смарт вважає, що Starlink відмовився надавати Україні безкоштовні послуги через слова українського дипломата Андрія Мельника, який відповів Маску – "від**сь". Адже на ці звинувачення Маск відповів: "Ми лише послідували його рекомендації".

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Маск перед скандалом у твітері розмовляв з російським диктатором Владіміром Путіним. Засновник компаній Tesla і SpaceX заперечує цю інформацію.

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Зверніть увагу! Згодом у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що, за даними CNN, звернення до Пентагону компанія Маска надіслала ще минулого місяця – тобто, до скандальних твітів мільярдера.