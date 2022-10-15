Маск зауважив, що різниця між мирними комунікаціями та комунікаціями на фронті – велика. За його словами, Starlink – це єдина система зв'язку, яка ще працює на фронті, усі інші – мертві.

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Росія активно намагається вбити Starlink. Щоб захиститися, SpaceX скерувала величезні ресурси на оборону. Попри це, Starlink все одно може померти,

– написав Маск.

Також Маск поскаржився, що супутниковий зв'язок Starlink в Україні коштує компанії 20 мільйонів доларів за один місяць.

"Крім терміналів нам доводиться створювати, запускати, обслуговувати та поповнювати супутники та наземні станції, а також платити операторам зв'язку за доступ в Інтернет через шлюзи. Нам також доводилося захищатися від кібератак та глушіння, які стають дедалі складнішими, – зазначив Маск.

Маск відмовився фінансувати Starlink в Україні

Раніше компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.

У SpaceX зазначили, що фінансування коштуватиме понад 120 мільйонів до кінця року і може обходитися у близько 400 мільйонів доларів упродовж наступних 12 місяців.

В Офісі президента України запевнили, що Україна знайде рішення, щоб супутниковий зв'язок працював і надалі.

Зверніть увагу! У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголосили, що, за даними CNN, звернення до Пентагону компанія Маска надіслала ще минулого місяця – тобто, до скандальних твітів мільярдера. Відтак, пов'язувати відмову SpaceX від фінансування Starlink в Україні із дискусіями у твітері не варто.

Коротко про скандали з Маском

Попередньо Ілон Маск у твітері озвучив формулу "миру" між Україною та Росією: запропонував Україні відмовитися від Криму та провести "референдуми" на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.

На скандальний твіт Маска відреагував президент Володимир Зеленський. Він запитав Маска, кого той підтримує, на що засновник SpaceX сказав, що на стороні України.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Маск перед скандалом у твітері розмовляв з російським диктатором Владіміром Путіним. Засновник компаній Tesla і SpaceX заперечує цю інформацію.

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Цікаво, що політтехнолог Джейсон Смарт вважає, що Starlink відмовився надавати Україні безкоштовні послуги саме через скандальні твіти, а саме через слова українського дипломата Андрія Мельника, який відповів Маску – "від**сь".

І у твітері Маск таки відповів на припущення Смарта, зауважив: "Ми лише послідували його рекомендації".