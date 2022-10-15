Маск зауважив, що різниця між мирними комунікаціями та комунікаціями на фронті – велика. За його словами, Starlink – це єдина система зв'язку, яка ще працює на фронті, усі інші – мертві.
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Росія активно намагається вбити Starlink. Щоб захиститися, SpaceX скерувала величезні ресурси на оборону. Попри це, Starlink все одно може померти,
– написав Маск.
Також Маск поскаржився, що супутниковий зв'язок Starlink в Україні коштує компанії 20 мільйонів доларів за один місяць.
"Крім терміналів нам доводиться створювати, запускати, обслуговувати та поповнювати супутники та наземні станції, а також платити операторам зв'язку за доступ в Інтернет через шлюзи. Нам також доводилося захищатися від кібератак та глушіння, які стають дедалі складнішими, – зазначив Маск.
Маск відмовився фінансувати Starlink в Україні
Раніше компанія Ілона Маска SpaceX попередила Пентагон, що може припинити фінансування надання супутникового зв'язку Starlink в Україні, якщо відомство відмовиться виплачувати десятки мільйонів доларів на місяць.
У SpaceX зазначили, що фінансування коштуватиме понад 120 мільйонів до кінця року і може обходитися у близько 400 мільйонів доларів упродовж наступних 12 місяців.
В Офісі президента України запевнили, що Україна знайде рішення, щоб супутниковий зв'язок працював і надалі.
Коротко про скандали з Маском
- Попередньо Ілон Маск у твітері озвучив формулу "миру" між Україною та Росією: запропонував Україні відмовитися від Криму та провести "референдуми" на Запоріжжі, Донеччині, Луганщині та Херсонщині.
- На скандальний твіт Маска відреагував президент Володимир Зеленський. Він запитав Маска, кого той підтримує, на що засновник SpaceX сказав, що на стороні України.
- Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Маск перед скандалом у твітері розмовляв з російським диктатором Владіміром Путіним. Засновник компаній Tesla і SpaceX заперечує цю інформацію.
Раніше – Ілон Маск виправдався за скандальний допис: дивіться відео
Цікаво, що політтехнолог Джейсон Смарт вважає, що Starlink відмовився надавати Україні безкоштовні послуги саме через скандальні твіти, а саме через слова українського дипломата Андрія Мельника, який відповів Маску – "від**сь".
І у твітері Маск таки відповів на припущення Смарта, зауважив: "Ми лише послідували його рекомендації".