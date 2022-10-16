Об этом 24 каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он также отметил, что и у россиян не получится.

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"Мы замечаем, что они действительно пытаются забетонировать себя на этой территории, постоянно окапываются. Действительно заметно, что россияне изо всех сил пытаются переждать", – говорит специалист.

Детальнее о том, какой будет война зимой: смотрите видео

И очевидно, если у оккупантов выйдет пережить эту зиму – весной они возобновят наступление, под предлогом мнимого "освобождения".

Но я искренне надеюсь и верю, что этого не получится, у нас есть поддержка – возможно, не всегда идеальна, но она есть. Тренд помощи Украине остается и у европейцев, и у американцев. Более того, для многих американских политиков, победить Россию – дело чести,

– отмечает Иван Ступак.

Какой будет военная зима

В России как-то не очень складывается с подготовкой к зиме – например, история об исчезновении 1,5 миллиона комплектов формы. Для нас – это хорошие новости.

"Я уверен, что и мобилизация под обеспечение объявлялась, мол, у них все есть – а по факту пусто", – добавляет Иван Ступак.

Также беда с размещением – россияне должны размещать свои войска в Беларуси.