Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він також зазначив, що і у росіян не вийде.

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"Ми помічаємо, що вони дійсно намагаються забетонувати себе на цій території, постійно окопуються. Справді помітно, що росіяни з усіх сил намагаються перечекати," – каже фахівець.

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І очевидно, якщо у окупантів вийде пережити цю зиму – навесні вони поновлять наступ, під приводом уявного "освобождєнія".

Але я щиро сподіваюся і вірю, що цього не вийде, у нас є підтримка – можливо не завжди ідеальна, але вона є. Тренд допомоги Україні залишається і у європейців, і у американців. Ба більше, для багатьох американських політиків, перемогти Росію – справа честі,

– зазначає Іван Ступак.

Якою буде воєнна зима

У Росії якось не дуже складається із підготовкою до зими – наприклад історія про зникнення 1,5 мільйона комплектів форми. Для нас – це гарні новини.

"Я впевнений, що і мобілізація під забезпечення оголошувалась, мовляв у них все є – а по факту порожньо", – додає Іван Ступак.

Також біда із розміщенням – росіяни мусять розміщувати свої війська у Білорусі.