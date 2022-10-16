От беспокойства к действиям

Реакция мира на российские теракты была мгновенной. В четверг, 13 октября, ПАСЕ приняла резолюцию, в которой фактически признала Россию государством-террористом. Это означает, что время умиротворения агрессора истекло.

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Во вторник, 11 октября, на виртуальном саммите G7 и на следующий день в Брюсселе в штаб-квартире НАТО в рамках инициативы Rammstein 6 было принято решение о немедленной отправке в Украину современных средств ПВО, способных остановить ракетный террор россиян.

Это действительно историческое решение, ведь еще летом Украина могла рассчитывать только на обещание 2 систем NASAMS и должна была подождать несколько лет еще 6 систем, пока их соберут на заводах в Америке. И все.

Пока ситуация кардинально изменилась. США передадут Украине собственные современные системы ПВО, а также находившиеся на вооружении у союзников в Европе. Кроме того, Германия, Великобритания, Франция, Испания и другие европейские партнеры также предоставляют Украине свои системы ПВО.

Министр обороны США Ллойд Остин по итогам Rammstein 6 заверил, что в Украине будет создана интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны, объединяющая средства малой, средней и большой дальности. В то же время генсек НАТО Столтенберг отметил увеличение масштабов помощи Украине.

Украине нужны разные виды противовоздушной обороны, чтобы сбивать баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники, разные системы для разных задач. Нам нужно увеличить масштабы помощи, чтобы помочь Украине оградить еще больше городов и больше территории от ужасных нападений России на гражданское население.

– подчеркнул генсек НАТО 12 октября на встрече Rammstein.

Все это позволит украинскому ПВО работать еще эффективнее и, наконец, "закрыть небо" от российских ракетных террористов эшелонированной обороной.

Как вообще работает ПВО

Справка! Комплекс ПВО – это система, состоящая из радара и датчиков, командного пункта, пусковой установки и ракет. Радар должен выявить цель (ракету, самолет или вертолет, БПЛА и т.д.), а ракета – перехватить и уничтожить.

За простым объяснением кроется сложная работа и немало нюансов, ведь цели бывают разными и имеют свои уловки для обхода ПВО. Часто у оператора ПВО есть всего несколько секунд для принятия решения и работы по цели. Это очень стрессовая, ответственная и сложная работа.

Помимо комплексов ПВО обеспечивать противовоздушную оборону может авиация и простые пехотинцы с помощью ПЗРК. Вспомним, как 10 октября украинский военный уничтожил две российские ракеты точными выстрелами из ПЗРК Stinger, хорошо знакомого еще со времен советской интервенции в Афганистане.

В зависимости от задач и радиуса действия комплексы могут быть малой, средней и большой дальности. Все они вместе составляют несколько эшелонов противовоздушной обороны.

Часовые неба

В начале вторжения требование о "закрытии неба" было главным. Об этом молили мир миллионы украинцев, когда стало ясно, что союзники боятся эскалации со стороны России, президент Зеленский заявил, что Украина способна сделать это собственноручно, однако нуждается в оружии и современных системах ПВО.

Украинцам таки пришлось делать практически все своими силами, кое-где за счет легендарной банки помидоров, но в основном советскими запасами – "Буками", "Осамы" и С-300. Весной 2022 года передача старых С-300 Словакией считалась чудом.

Важно Почему массированный обстрел россиянами Украины не принес врагу победы

За все эти месяцы войны Россия несколько раз объявляла об уничтожении украинских ПВО и авиации, но этого не произошло и уже не произойдет. Украинцы учились в самых сложных условиях страшной войны и с каждым днем становились сильнее.

Последствия атаки 10 октября могли быть куда страшнее, если бы не защитники украинского неба. Из 84 ракет, выпущенных по Украине россияне в тот день, 56 были уничтожены. В последующие дни украинские ПВО "приземлили" еще немало вражеских ракет и дронов, чем спасли сотни или даже тысячи жизней.

По словам президента Зеленского, украинские ПВО имеют лишь 10% от необходимой мощности. В настоящее время они получат долгожданную поддержку, которая позволит еще более эффективно "умножать на ноль" дорогие и дефицитные ракеты оккупанта и окончательно нивелировать козырь России под названием "ракетный террор".

Какие средства ПВО получит Украина от НАТО

NASAMS

NASAMS или National (Norwegian) FpatAdvanced Surface-Air Missile Systems – совместная разработка норвежских и американских оружейников. Эти системы ПВО класса "земля-воздух" стоят на страже Белого Дома и являются одними из самых эффективных в мире. Они способны "видеть" небо в радиусе более 120 километров и через 10 секунд запустить ракету на перехват цели.



Система NASAMS / фото Diehl Defence

Комплекс состоит из пусковой установки и спецмашины подзарядки, радиолокационной системы (РЛС) и управляемых ракет с комбинированной системой наведения. Все это может быть рассредоточено на расстоянии до 25 км, чтобы повысить живучесть комплекса и его маскировку, ведь системы ПВО являются приоритетными целями для врага.

Первые две системы от США Украина получит уже в ближайшее время, еще шесть – вскоре (речь о том, чтобы подождать несколько лет уже не идет). Ракеты средней дальности AMRAAM до NASAMS поставит Великобритания.

Украинские воины с лета проходят обучение по работе с системой NASAMS, таким образом есть основания полагать, что по прибытию в Украину комплекс сразу станет на боевое дежурство.

IRIS-T

IRIS-T – немецкая система ПВО. Система использует инфракрасные самонаводящиеся ракеты (собственно, от того и название – Infra Red Imaging System Tail / Thrust Vector-Controlled). Существуют две версии ракет IRIS-T класса воздух" для ПВО: IRIS-T SLS ближнего радиуса действия и IRIS-T SLM среднего радиуса действия. Их максимальная дальность стрельбы 40 километров, высота – 20 километров.

Уникальные немецкие системы ПВО уже в Украине / фото Diehl Defence

Первые комплексы уже в Украине и в ближайшее время ожидаются новые.

Это немецкий аналог американской системы Patriot (мощнее ПВО в мире, во время Раммштайна-6 о нем говорили, однако, пока решили не спешить, возможно, эти ЗРК большой дальности вскоре все же появятся в Украине в рамках ленд-лиза).

Германия создала новые комплексы специально для Украины. Согласно тактико-техническим характеристикам, IRIS-T способна защищать территорию размером примерно с Киев. Появление большего количества IRIS-T сможет надежно оградить украинские города от россиян.

MIM-23 Hawk

В Брюсселе было согласовано, что Украина получит от НАТО ЗРК MIM-23 Hawk. Первые 4 комплекса нам предоставит Испания.

Проверенные временем MIM-23 Hawk / фото – Defence Express

MIM-23 Hawk – американский военный зенитный ракетный комплекс средней дальности. Дальность уничтожения целей – до 45 – 50 км, высотность цели – до 20 км. Ракета наводится на цель благодаря системе самонаведения.

ЗРК Crotale NG

Франция предоставит Украине свою разработку – Crotale. Это ЗРК малой дальности, способная уничтожать самолеты и вертолеты, а самое главное – перехватывать ракеты, идущие на низкой высоте. Это, пожалуй, самые сложные цели и именно с ними у ВСУ были самые большие проблемы.

Сначала Crotale были морскими системами и стояли на вооружении французских ВМС, однако впоследствии перешли на сушу.

Французский гегемон Crotale NG / фото – Defence Express

Комплекс обеспечивает пуск до 8 ракет VT-1 с радиокомандой системой наведения, ракеты способны перехватывать цели со скоростью до 1800 км/ч. Количество целей, которые могут обстреливаться одновременно, составляет до 4 единиц, а скорость реакции Crotale составляет лишь 5 секунд (вдвое меньше, чем у NASAMS).

Антидронные системы

Осенью 2022 года неприятным "сюрпризом" для Украины стали иранские БПЛА-камикадзе "Шахид-136", "Шахид-131" и другие изделия иранцев. У оккупантов они получили имя "Герань-1" и "Герань-2", а в Украине стали просто "мопедами" – за характерный звук двигателя (иранская копия китайской копии британского оригинала).

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Для эффективной борьбы с ними НАТО предоставит Украине радиоэлектронную борьбу (глушилки), поскольку украинские РЭБ с ними не всегда справлялись. Большинство антидронных средств обещает предоставить Франция.

Также значительную помощь для борьбы с "мопедами" предоставил Украине наш ближневосточный союзник. Израиль, передавший ценную информацию и практические советы по борьбе с этими видами БПЛА.

Продолжение следует

Стоит отметить, что это лишь верхушка айсберга, ведь о большой части помощи Украине в НАТО традиционно не говорят и не раскрывают деталей во избежание излишней "эскалации".

В НАТО еще раз заявили, что Альянс не является стороной конфликта, впрочем, это вовсе не означает, что России не будет больно. Очень скоро она не сможет убивать гражданских украинцев своими ракетами, а соответственно не сможет продать своему населению хотя бы какую-то "победу".

ВСУ получат мощные ЗРК HAWK – смотрите видео: