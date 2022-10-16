Своїми думками щодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про ситуацію на фронті, вирішальні тижні війни, спрівпрацю Росії та Ірану й нагнітання з боку Білорусі – читайте далі.

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Західні ЗМІ все частіше говорять про те, що війна переходить у критичну фазу в найближчі тижні, але в цих повідомленнях прослідковуються тези про те, що критичною вона буде, в першу чергу для росіян. Водночас американські військові певні, що Росія невзмозі виготовляти достатню кількість ракет, аби відновити потенціал. Тобто Кремль свідомо випускає по Україні більше ракет, ніж може виготовити.

Утім, маємо невтішні новини щодо допомоги росіянам з боку Ірану, адже, західні ЗМІ стверджують, що Тегеран, окрім передачі нових видів дронів-камікадзе, готовий надати Росії ще й балістичні ракети.

Тим часом, на Півдні України ЗСУ завдають нових ударів по окупантах, які все ще намагаються зібрати усі наявні сили в кулак, аби протистояти просуванню наших захисників. Однак після вибуху на Кримському мосту, спроможності росіян по перекиданню підкріплення значно знизилися. Втім, на східному фронті також не вщухають бої і наразі там напевно найскладніша ситуація.

Тож, докладніше про ситуацію на фронті, а також про ймовірну допомогу Ірану росії – далі і поговоримо.

"Наступні тижні – критичні": що відбувається на Херсонщині

Видання CNN, посилаючись на західних військових експертів, стверджує, що війна в Україні, яка, як дехто вважав почала поступово затихати, знову спалахнула з наближенням зими. Експерти стверджують, що вибух на Кримському мосту та ракетні удари Росії по всій Україні, лише додали впевненості ЗСУ і навпаки посіяли паніку серед росіян. Отже ЗСУ скористатися цим моментом аби посилити тиск на російські війська.

За оцінками військових експертів, з наближенням холодних місяців, може відбутися уповільнення наземних бойових дій. Відповідно, наступні тижні війни будуть життєво важливими. Успішний наступ ЗСУ однозначно змінив імпульс війни на користь України. І наразі Кремль намагається знову повернути собі ініціативу, або хоча би заморозити лінію фронту до зими. Відповідно, на думку співробітника Міжнародного інституту стратегічних досліджень Саміра Пурі, цього не можна допустити, адже, якщо росіянам вдасться утримати лінію фронту до зими – це стане для них великою перемогою на тлі всіх поразок в останні місяці.

Відповідно, саме тому Кремль і розпочав масовані ракетні обстріли, аби спробувати скувати українські сили та відволікти увагу від лінії фронту.

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Втім, на думку колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі Бена Ходжеса, росіянам узимку буде набагато важче воювати, аніж ЗСУ, адже порівняно з українськими військами, вони недостатньо оснащені, не готові й ненавчені. Відповідно, він впевнений, що ЗСУ не прогавлять цей момент і продовжуватимуть витісняти росіян з української землі.

І от аби створити для росіян максимально несприятливі умови, ЗСУ продовжують наступ на Херсонщині. Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, напередодні Збройні Сили могли розпочати загальний контрнаступ на півночі Херсонської області. Ба більше, російські пропагандисти-воєнкори вже панічно заявляють, що українські війська могли розпочати наступ вздовж всієї лінії фронту, яка проходить між Давидовим Бродом на північному заході Херсонської області та Дудчанами на північному сході Херсона. Мовляв, напередодні ЗСУ провели артилерійську підготовку поля бою і пішли вперед. Втім, варто наголосили, що це не офіційна інформація Генштабу. В Оперативному командуванні "Південь" напередодні лише заявили, що українські війська продовжують нищити склади з боєприпасами та командні пункти у Бериславському районі та продовжують блокування російських військ по всьому правобережжю Херсонської області.

За останню добу, за даними Херсоньскої ОВА, росіяни 6 разів штурмували напрямок Давидового Броду за допомогою штурмової авіації. На додачу, ворог завдавав вогневого ураження нашим військам із застосуванням РСЗВ, артилерії, мінометів вздовж лінії бойового зіткнення. Втім, ЗСУ вдалося знищити російський гелікоптер, який намагався завдати авіаційних ударів по нашим позиціям на Херсонщині.

До слова ЗСУ знищили командний пункт противника та багато районів зосередження техніки

Однак ворог все ще намагається виконати політичну мету диктатора Путіна і хоче згрупуватися для оборони на Херсонщині. Втім мають величезні проблеми з поставками зброї та техніки, проо що заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Однак вона зазначила кілька важливих деталей – росіяни після вибуху на Кримському мосту дійсно втартили велику потужність логістики, а також спостерігається спроба перекинути те що вціліло на правому березі Дніпра – на лівий, що виглядає, як підготовка до відступу.

Тож, на Південному напрямку ситуація для окупантів стає все складнішою. Так само загострюється ситуація у Запорізькій області. За даними мера Мелітополя Івана Федорова, днями українські військові на Запоріжжі вразили 7 позицій окупантів, знищивши ворожу техніку, у тому числі 4 комплекси С-300, та живу силу ворога. За його словами, тільки за останні кілька днів:

неподалік від Гуляйполя знищено склад боєприпасів;

у Токмаку знищено 10 одиниць військової техніки;

у Кам’янці-Дніпровській знищено 7 одиниць військової техніки;

у районах населених пунктів Оріхів, Кінські Роздори та Токмак, уражено близько 100 окупантв, серед них понад 25 щойно мобілізованих;

у районі населеного пункту Бердянськ знищено 4 комплекси С-300. Загальна кількість загиблих та поранених росіян на цьому напрямку налічує сотні осіб.

Росія вичерпує ресурси: для чого Кремлю іранські балістичні ракети

І, напевно, саме тому, Путін знову збирається провести засідання Радбезу Росії. Тим часом посіпака Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що НАТО, цитую: "Де-факто влізла в український конфлікт, але на цілі Росії це не впливає, а російський потенціал дає змогу окупантам продовжувати війну". Щоправда до потенціалу є питання, і також імовірно, що Путін планує обговорити на Радбезі якраз питання мобілізації та озброєння.

За даними Британської розвідки, російська оборонна промисловість неспроможна виробляти сучасні боєприпаси такими темпами, як вони витрачаються. У звіті розвідки згадується, що 10 жовтня Росія випустила по Україні понад 80 крилатих ракет. Міноборони України повідомило, що більше половини було збито, але десятки, на жаль, влучили по критичній інфраструктурі. Втім, у розвідці певні, що російських ракет стає все менше, що не дозволить Кремлю досягти бажаної кількості цілей у майбутньому.

Втім, на жаль, ракет у Росії хоч і небагато, але вони все ще є. В ОК "Південь", наприклад, повідомили про те, що у Чорному морі нині перебуває 3 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 12 крилатими ракетами.

Окрім того, з’явилася невтішна інформація щодо військової співпраці Ірану та Росії. По-перше, за даними Інституту вивчення війни, Росія могла укласти новий контракт з Іраном на постачання безпілотників Arash-2. Вони є нібито швидшими та більш руйнівними, ніж безпілотники Shaheed 136, які зараз використовують російські війська. Командувач Сухопутними силами Ірану Кіомарс Гейдарі на початку вересня вже заявляв, що безпілотники Arash-2 мають унікальні можливості далекого радіусу дії і можуть націлюватися на міста в Ізраїлі, такі як Тель-Авів і Хайфа. Тобто ці безпілотники виготовляли як інструмент залякування Ізраїлю, мовляв, вони мають великий радіус дії і наносять масштабне ураження. І, на жаль, Росія все більше покладається саме на постачання боєприпасів з Ірану, через західні санкції та неспроможність виготовлення сучасної зброї.

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Окрім того, співпраця Ірану та Росії на жаль лише розширюється. Тож, видання The Washington Post стверджує, що Іран, за словами представників безпеки США та союзників, таємно погодився надати Росії ще й ракети класу "земля-земля". На жаль, збільшення надходження зброї з Тегерана може допомогти росіянам частково компенсувати втрати.

Ба більше, офіційні особи розвідки сказали, що Іран також готує нові поставки безпілотників Mohajer 6 і більшу кількість Shahed 136. За словами представників розвідки, іранські технічні консультанти напередодні навіть відвідали окуповані території України, щоб провести окупантам тренування з використання дронів-камікадзе.

Втім, в Тегерані знову цинічно заявили, що вони тут ні до чого. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Аміраб Доллахян заявив, що Іран нічого не надає Росії, бо вони нібито проти війни.

Тож, на тлі новин про те, що Іран може передати Росії нові ракети, питання надання Україні ракет більшої дальності ATACAMS має стати риторичним. Російська армія, яка вже значно ослаблена та деградована, може отримати новий поштовх отримавши іранські балістичні ракети більшої дальності.

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Втім, секретар РНБО Олексій Данілов все ж більш оптимістично налаштований і впевнений, що війна для Росії вийшла на стадію стратегічного цугцвангу — кожен хід погіршує ситуацію і наближує до фіналу. Данілов на користь такого твердження наводить 5 головних тез.

Перша: путінська мобілізація перетворилась на втечу понад 500 000 росіян і стала потужним фактором політичної дестабілізації в Росії.

Друга: спроба анексії українських територій викликала безпрецедентну в історії ООН консолідацію світу, коли лише 4 країни проголосували на боці Росії.

Третя: путінський ядерний шантаж означає повне перезавантаження і модернізацію структур НАТО, збільшення бюджету, переозброєння, готовність і здатність до жорсткої та негайної відповіді. Уже у понеділок, 17 жовтня, НАТО повчне проведення навчання з ядерного стримування "Стійкий полудень".

Четверта: ракетні удари загарбників містах України призвели до прийняття союзниками рішення щодо передачі ЗСУ сучасних систем ППО, створення потужної системи повітряного захисту України. Однак є ще одна важлива деталь.

Найголовніше – агресивна війна, розв'язана з метою знищення України, призвела до формування єдиної політичної української нації, сили якої дедалі зростають, а єдність російської псевдофедерації тане і входить в стадію напіврозпаду,

– підкреслив Данілов.

Стрілянина на полігоні, вибухи та "ППО": у Бєлгородській області неспокійно

Тим часом з мобілізацією на Росії є певні проблеми. Зокрема, напередодні ввечері на одному з військових полігонів Бєлгородської області, куди звезли так званих "добровольців", а по факту мобілізоване гарматне м’ясо, відбулася стрілянина. Цікаво, що так зване міноборони росії доволі швидко відреагувало і заявило, що нібито двоє громадян "однієї з країн СНД" обстріляли "добровольців", які готуються до відправлення на війну в Україну, внаслідок чого 11 людей загинули, 15 госпіталізовано, а вогнем у відповідь "двох терористів" знищили.

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Втім, тут є цікава деталь, по-перше, за даними ЗМІ, вже може йтися про 22 вбитих і 16 поранених. При цьому стріляли нібито троє військових, двоє з яких були вбиті на місці, а один втік. І по-друге, стрілянина сталася на полігоні в селищі Солоті. Саме на цьому полігоні раніше перебували понад 100 осіб із Брянської області, які категорично відмовлялися від відправки під Лиман Донецької області. Військове керівництво понад тиждень намагалося вмовити їх вирушити на штурм міста. Тож, можна припустити, що незгодні мобілізовані просто вчинили бунт.

Та і загалом, на Бєлгородщині відбувається щось дивне. Зокрема, сьогодні в мережі з’явилися кадри, на яких видно численні вибухи у Бєлгороді. Російські ЗМІ повідомляють про нібито роботу протиповітряної оборони над Бєлгородом і нарахували 16 вибухів. До того ж, губернатор області В'ячеслав Гладков напередодні заявляв про те, що 15 жовтня відбулося влучання снаряду у нафтобазу.

Протистояння з міноборони: як Пригожин намагається вислужитися перед Путіним через війну

І такий безлад, і з вибухами і з мобілізацією грає лише на руку терористу та очільнику ПВК Вагнера Євгєнію Прігожину. За даними Інституту вивчення війни, ПВК Вагнера намагається утвердити перевагу над Міністерством оборони Росії, а її засновник Пригожин хоче вислужитися особисто перед Путіним.

Зокрема, саме вагнерівці наразі намагаються штурмувати Бахмут на Донеччині і неодноразово запевняли, що у разі успіху на цьому напрямку це буде виключно їх заслуга. По-друге, напередодні окупанти 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту, які наразі перебувають на окупованій частині Херсонської області скаржилися, що вони воюють від самого початку війни без ротації, а також що у них критично не вистачає техніки – один БТР на 80 осіб. Наступного дня ПВК Вагнер заявило, що передасть бригаді чотири позашляховики, натякаючи, що Міноборони не здатне забезпечити власні війська, а тому бойовики беруть все в свої руки. І це лише два епізоди з того, як Пригожин намагається стати вищим за російське Міноборони.

Водночас Кремль продовжує нагнітати ситуацію з боку Білорусі. Напередонді до сусідньої країни вже пішли перші ешалони з росіянами. Сьогодні помічник міністра оборони Білорусі заявив, що нібито в рамках розгортання "спільного угрупування військ," до Білорусі прибуде до 9 тисяч осіб. Решту буде складати саме білоруська армія. Втім, тут також варто додати, що сьогодні Росія почала перекидати до Білорусі військові літаки та гелікоптери, які складуть авіаційну складову регіонального угруповання військ.

Однак, у Держприкордонслужбі України запевнили, що ситуація на кордоні з Білоруссю наразі контрольована, змін не зафіксовано, за обстановкою з російськими військами вглибині цієї країни стежить розвідка та відповідні підрозділи Сил оборони.

Втім, видання The Washington Post з посиланням на низку військових експертів запевняє, що ракетні обстріли українських міст та мобілізація сотень тисяч росіян, вже навряд чи змінять динаміку війну, яка зараз явно схилиться на користь України. Про це говорять і в Пентагоні, і в розвідці і низка військових експертів.

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