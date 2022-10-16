Хоч з моменту стрілянини на полігону минуло більш ніж половина доби, трупи мобілізованих не поспішають забирати. Крім того, міноборони Росії удвічі применшує кількість жертв.

Зверніть увагу Їх розстріляли карателі: у Бєлгороді "мобіки" вчинили бунт, бо не хотіли помирати в Україні

Тіла валяються на полігоні

Після стрілянини на полігоні російське міноборони заявило про нібито теракт, у наслідок якого 11 мобілізованих загинули та 15 поранені. Однак чоловік, який став свідком розстрілів, переконує, що загинуло 22 мобілізованих і ще 16 зазнали поранень.



Тіла загиблих досі валяються на землі / Фото The Insider

Мобілізованих розстріляли карателі

За даними джерел 24 каналу в спецслужбах, мобілізовані під Бєлгородом перебували в частині без їжі та води, а командири принижували їх. Ситуація особливо загострилася після того, як мобілізовані дізналися, що вже вранці 16 жовтня мають вирушати на фронт. Тому вони почали бунтувати й навіть перебили командирів.

Однак до військової частини відправили каральні загони. Саме вони розстріляли бунтівників. Натомість міноборони Росії ствоило нову казку про "героїчних добровольців" та теракт і зробило винними 2 таджиків, яких незаконно мобілізували, коли ті були на заробітках у Москві. Факт того, що вони іноземці – нікого не зупинив. Ці таджики були серед бунтівників, яких вбили карателі.

Тобто у мобілізованих тепер вибір невеликий – або померти в Україні, або померти від рук карателів у військовій частині. Крім того, ухилення від мобілізації, яка нібито є частковою, а насправді загальною, добровільна здача у полон та відмова виконувати накази командування тепер у Росії є кримінальними злочинами, за які передбачене ув'язнення. Тому в росіян є третій варіант – сісти за ґрати, а все тому, що Путіну та його режиму дають мовчазну згоду або навіть і підтримку.

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