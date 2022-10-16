Міноборони Росії оперативно вигадало якихось міфічних терористів. Начебто вони відкрили вогонь й перестріляли "героїчних добровольців". Тим часом джерела 24 каналу у спецслужбах розповіли, що ж насправді сталося у військовій частині.

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Хто насправді перестріляв "мобіків"

"Мобіки" жили без їжі, води та в очікуванні неминучої смерті на полі бою. Командири своїх "героїв" принижували, як тільки вистачало фантазії. Ситуація загострилася, коли "мобіки" дізналися, що вже вранці 16 жовтня їх відправлять на фронт.

Перспектива поповнити лави "двохсотих" вже за лічені години неабияк налякала "мобіків". Вони навіть почали бунтувати й перебили своїх командирів.

Звичайно, так усе не закінчилося. До військової частини прибули каральні загони. Вони ліквідували "мобіків", а міноборони Росії тим часом вигадало нову байку.

Цього разу "винними" зробили двох заробітчан з Таджикистану. Вони були у Москві на заробітках й там же отримали повістку. Прийшли до військкомату, аби пояснити, що є іноземцями. Однак вийти "на волю" вже не вдалося.

У жовтні таджики опинилися на полігоні. Там взяли участь у бунті, загинули, й тепер військове керівництво Росії розказує про "теракт" чи "диверсію" з їхнього боку.

Зауважте! Телегам-канали повідомляють, що вбили щонайменше 22 "мобіків". Хоча міноборони Росії каже про 11 загиблих.

У Челябінську область привозять "двохсотих" "мобіків"

У місті Коркіно (Челябінська область), де мобілізація розпочалася 21 вересня, привезли перших "двохсотих". Наразі їх 5. Окрім того, відомо, що чимало "мобіків" зникли безвісти. Обіцяну компенсацію їхні родичі, звичайно ж, не отримають.

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