Відповідну інформацію поширили російські ЗМІ. За їх даними, окупант загинув 5 жовтня.

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На війні в Україні загинув російський фізрук

Викладач фізкультури Вадім Сєдов загинув на війні в Україні, він працював у гімназії №631,

– мовиться в повідомленні.

За даними росЗМІ, обставини його смерті невідомі. Проте росіяни зазначили, що фізрук був майором.

РосЗМІ написали, що це другий відомий випадок загибелі мобілізованого петербуржця. Перший відомий – це загибель під Лисичанськом члена Невської колегії адвокатів Петербурга Андрєя Никифорова.

Варто пригадати, що станом на ранок 15 жовтня, російські окупанти на війні в Україні втратили вже понад 64 тисячі одиниць особового складу. Тільки протягом доби 14 жовтня на "концерт Кобзона" відправилось 400 ворогів.

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