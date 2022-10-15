Соответствующую информацию распространили российские СМИ. По их данным, оккупант погиб 5 октября.

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На войне в Украине погиб российский физрук

Преподаватель физкультуры Вадим Седов погиб на войне в Украине, он работал в гимназии №631,

– говорится в сообщении.

По данным росСМИ, обстоятельства его смерти неизвестны. Однако россияне отметили, что физрук был майором.

РосСМИ написали, что это второй известный случай гибели мобилизованного петербуржца. Первый известен – это гибель под Лисичанском члена Невской коллегии адвокатов Петербурга Андрея Никифорова.

Стоит напомнить, что по состоянию на утро 15 октября российские оккупанті на войне в Украине потеряли уже более 64 тысячи единиц личного состава. Только за сутки 14 октября на "концерт Кобзона" отправилось 400 врагов.

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