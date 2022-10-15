Соответствующую информацию распространили российские СМИ. По их данным, оккупант погиб 5 октября.
Читайте также Не все хотят умирать: в Херсонской области "мобики" сдаются в плен
На войне в Украине погиб российский физрук
Преподаватель физкультуры Вадим Седов погиб на войне в Украине, он работал в гимназии №631,
– говорится в сообщении.
По данным росСМИ, обстоятельства его смерти неизвестны. Однако россияне отметили, что физрук был майором.
РосСМИ написали, что это второй известный случай гибели мобилизованного петербуржца. Первый известен – это гибель под Лисичанском члена Невской коллегии адвокатов Петербурга Андрея Никифорова.
Стоит напомнить, что по состоянию на утро 15 октября российские оккупанті на войне в Украине потеряли уже более 64 тысячи единиц личного состава. Только за сутки 14 октября на "концерт Кобзона" отправилось 400 врагов.
Смотрите также новые потери России на 15 октября: видео