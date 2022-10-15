За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, наразі у Коркіно привезли 5 вбитих. Окрім того, кількість зниклих безвісти зростає щодня. "Шукати" окупантів ніхто не збирається.

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Тим часом російське командування підготувало для їхніх родичів "сюрприз". Жодних 7 мільйонів за своїх "двохсотих" вони не отримають. У кращому випадку – можуть розраховувати на мільйон від місцевої влади.

Росія намагається поповнювати запаси "гарматного м'яса"

Тим часом командування з усіх сил намагається поповнити запаси "гарматного м'яса". Зокрема, командири всіх рівнів військово-морського флоту Росії "проводять переговори" з особовим складом строкової служби щодо перспектив переходу на контрактну службу.

Майбутнім "двохсотим" обіцяють "золоті гори": високі виплати, покращений соціальний пакет, гарантію служби поза лінією зіткнення. Однак насправді не можуть забезпечити своїх "мобіків" навіть формою.

Залишається проблемним питання матеріального забезпечення військовослужбовців окупаційних військ, призваних за мобілізацією. Так, відзначено прибуття в місто Пологи Запорізької області підрозділу росії, особовий склад якого частково одягнений у цивільний одяг,

– мовиться у повідомленні.

Що ж, "могилізація" у Росії йде за планом.

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