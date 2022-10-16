Росіяни обстрілюють наші позиції вздовж усієї лінії зіткнення. На окремих напрямках здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів, а також ведуть повітряну розвідку.

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Від початку доби окупанти завдали одного ракетного та 10 авіаційних ударів, 8 разів обстріляли населені пункти з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, ударів зазнали Стрілеча і Терни Харківської області, Павлівка та Новосілка Донецької області і Правдине та Білогірка на Херсонщині.

Загроза запуску дронів з Білорусі

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєво не змінювалась. Однак в білоруській армії проводять планову ротацію підрозділів, які залучають до охорони державного кордону.

Попереджають про загрозу завдання ракетних та авіаударів, а також застосування ударних безпілотників Shahed -136 з території Білорусі.

Яка ситуація на фронті

Окупанти здійснюють обстріли по всій лінії фронту. Застосовують танки, міномети, реактивну артилерію.

на Сіверському напрямку – гатили з артилерії у районах населених пунктів Сеньківка, Гасичівка, Миколаївка і Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Соснівка і Покровка Сумської області;

– гатили з артилерії у районах населених пунктів Сеньківка, Гасичівка, Миколаївка і Прогрес Чернігівської області та Бачівськ, Соснівка і Покровка Сумської області; на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий Харківської області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Гатище, Вовчанські Хутори, Зибине, Липці, Зарічне та Куп’янськ-Вузловий Харківської області; на Краматорському напрямку – з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка і Білогорівка Луганської області та Зарічне, Роздолівка, Серебрянка і Яковлівка на Донеччині;

– з танків та артилерії вздовж лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Греківка і Білогорівка Луганської області та Зарічне, Роздолівка, Серебрянка і Яковлівка на Донеччині; на Бахмутському та Авдіївському напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення.

противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 25 населених пунктів. Серед них – Вільне Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Золота Нива і Вугледар Донецької області та Зелений Гай, Щербаки, Оріхів і Чарівне Запорізької області.

ворог обстріляв понад 25 населених пунктів. Серед них – Вільне Поле, Времівка, Велика Новосілка, Новопіль, Золота Нива і Вугледар Донецької області та Зелений Гай, Щербаки, Оріхів і Чарівне Запорізької області. На Південнобузькому напрямку – обстріляли райони понад 35 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Зокрема, Білогірка, Новоолександрівку, Сухий Ставок Херсонської області та Широке, Киселівку, Тернові Поди і Степову Долину на Миколаївщині.

Успіхи ЗСУ

Українські захисники продовжують стримувати ворога. Авіація Сил оборони протягом доби завдала понад 20 ударів. Вдалось вразити 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 позиції зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий БпЛА. Ракетні війська та артилерія вразили один командний пункт противника.

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