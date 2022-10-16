Про це написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона розповіла, як командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук надихає військових на боротьбу з ворогом.

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"Не всі слова та задачі тут зможу оприлюднити, але повірте – це потужно", – зазначила Маляр.

Скільки росіянам до критичної межі

Як зазначила Маляр, Андрій Ковальчук розповідав іншим захисникам про деморалізацію росіян на Півдні України. Вони мають там все більше втрат.

Співвідношення втрат приблизно 1 до 6,5. За його словами – критична межа співвідношення втрат – 1 до 8, після якої армія противника буде психологічно "сипатись",

– повідомила Маляр.

Ковальчук додав, що хоч окупанти у скрутному становищі, проте Україні не можна розслаблятися і втрачати пильність. Навпаки – треба зібрати всю міць та витіснити російську армію з нашої землі.

Андрій Ковальчук на зустрічі із захисниками / Фото з фейсбук-сторінки Ганни Маляр

Росармію вбивають самі ж росіяни

Окупанти продовжують використовувати спадок Радянського Союзу. Вони використовують так звані загороджувальні загони. Про це повідомили у Службі безпеки України. У відомстві перехопили розмову загарбника з дружиною.

"До нас привезли ув'язнених. Їх кудись завели вперед-вперед. А ми сидимо, як "заградзагін": якщо хтось назад побіжить – замочимо. У нас так заведено: тобто ми сидимо другі, охороняємо перших, позаду нас ще лінія. Туди теж не повернешся. Тобто втекти нереально – свої пристрелять", – розповів окупант.

Зверніть увагу – що відбувається з росіянами на Півдні: дивіться відео

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