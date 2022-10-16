В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація на південнобузькому напрямку – стабільно напружена. Однак вона перебуває під контролем Сил оборони.

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ЗСУ знищують окупантів на Півдні

В ОК "Південь" зауважили, що активні дії із закріплення українських позицій на звільнених територіях продовжуються. Водночас тривають стабілізаційні заходи в деокупованих населених пунктах. ️

Росіяни ведуть активну оборону вздовж всієї лінії зіткнення, а також намагаються налагодити логістику та перегруповуються для розподілу сил. Щоб з'ясувати положення українських військ та корегувати вогонь артилерії, загарбники використовують безпілотники. Зокрема, в Баштанському, Бериславському і Херсонському районах.

Протягом ночі росіяни продовжували атакувати позиції захисників. Вони використовували реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію та міномети. Окрім цього, ворожа армійська авіація завдала двох ударів.

Своєю чергою, українські артилеристи та ракетники відпрацювали по позиціях та районах зосередження живої сили та техніки ворога близько 160 вогневих завдань.

Знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі, в Каховському – продовжується сезонне вирощування "бавовни". Результати нічної роботи дорозвідуються,

– мовиться у повідомленні.

Захисники додали, що чисельність корабельного угруповання Росії в Чорному морі зменшилась удвічі – там є 6 кораблів, які, не змінюючи району, укриваються за мисом Тарханкут уздовж узбережжя Криму.

Окупанти тримають напоготові 2 носії крилатих ракет з сумарним залпом до 10 "Калібрів" та 1 великий десантний корабель.

Дивіться звернення представника ОК "Південь":

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Втрати ворога станом на 16 жовтня

Загалом з початку повномасштабної війни в Україні українські бійці ліквідували 65 тисяч російських військових. Окрім цього, окупаційна армія втратила силу-силенну техніки:

2529 танків;

5193 бойові броньовані машини;

1589 артилерійських систем;

365 РСЗВ;

186 засобів ППО;

268 літаків;

242 гелікоптери;

1224 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

316 крилатих ракет;

16 кораблів та катерів;

3959 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

143 одиниці спеціальної техніки.

У Генштабі ЗСУ зауважили, що 15 жовтня окупанти зазнали найбільших втрат на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

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