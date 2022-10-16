Як зазначають в ОК "Південь", окупанти упродовж минулої доби посилили свої удари уздовж лінії зіткнення. Таким чином російські бійці намагаються боронити зайняті ними рубежі, а також протидіяти успішному контрнаступу ЗСУ.

Читайте також Диктатори в агонії: чим Путін і Лукашенко вже поплатилися за війну в Україні

Вороги невпинно атакували Південь

Як зазначають у відомстві, окупанти атакували Миколаївську область. Для цього російські військові використали береговий ракетний комплекс "Бастіон". Загарбники випустили одну крилату ракету типу "Онікс" з тимчасово окупованого півострова Крим. На щастя, минулося без втрат.

Крім того, з міномета 120-го калібру росіяни обстрілювали портову інфраструктуру й акваторію Очакова. Внаслідок цих атак не зафіксували втрат. По позиціях українських військових вороги 4 рази спрямували свої трійки ударних гелікоптерів, а також кілька штурмовиків.

Неспокійно було також на деокупованій частині правого берега Дніпра Херсонщини. По ній російські загарбники випустили 9 реактивних снарядів з "Градів". Що стосується втрат і руйнувань, то відповідна інформація ще уточнюється.

Нікополь та Марганецьку громаду окупанти обстрілювали "Ураганами" та "Градами" з Енергодару. Відомо про пошкодження об'єктів промислової інфраструктури, міського Палацу культури та його господарчих споруд, а також гаражного кооперативу, крамниці. Також ураження зазнали ремонтно-транспортне підприємство, багатоквартирні будинки, навчальні заклади. Що стосується постраждалих, то їх п'ятеро. Усіх госпіталізували для надання медичної допомоги.

Крім того, ворог безперервно проводив розвідку за допомогою БпЛА. Нашим захисникам вдалося знищити два дрони типу "Орлан-10", коли з їхньою допомогою намагалися розвідати ситуацію на правому березі Дніпра.

ЗСУ продовжили нищити окупантів

Упродовж минулої доби наші військові завдали 13 уражень з авіації по позиціях окупантів. Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи виконали 426 вогневих завдань. Уже відомо, що ворог втратив:

14 бійців,

3 самохідні артустановки,

гаубицю "МстаБ",

станцію радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, що станом на 15 жовтня наші військові знищили 64 700 російських загарбників. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже підрахувати достеменно втрати ворога у зонах ведення бойових дій надзвичайно складно.

Варте уваги – Арестович прокоментував ситуацію на фронті: дивіться відео