В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация на южнобузском направлении – стабильно напряженная. Однако он находится под контролем Сил обороны.
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ВСУ уничтожают оккупантов на Юге
В ОК "Юг" отметили, что активные действия по закреплению украинских позиций на освобожденных территориях продолжаются. В то же время продолжаются стабилизационные мероприятия в деоккупированных населенных пунктах. ️
Россияне ведут активную оборону вдоль всей линии столкновения, а также пытаются наладить логистику и перегруппируются для распределения сил. Чтобы установить положение украинских войск и корректировать огонь артиллерии, захватчики используют беспилотники. В частности, в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.
На протяжении ночи россияне продолжали атаковать позиции защитников. Они использовали реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы. Кроме этого, вражеская армейская авиация нанесла два удара.
В свою очередь, украинские артиллеристы и ракетчики отработали по позициям и районам сосредоточения живой силы и техники врага около 160 огневых задач.
Уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе, в Каховском – продолжается сезонное выращивание "хлопка". Результаты ночной работы доразведываются,
– говорится в сообщении.
Защитники добавили, что численность корабельной группировки России в Черном море уменьшилась вдвое – там 6 кораблей, которые, не меняя района, укрываются за мысом Тарханкут вдоль побережья Крыма.
Оккупанты держат наготове 2 носителя крылатых ракет с суммарным залпом до 10 "Калибров" и 1 большой десантный корабль.
Смотрите обращение представителя ОК "Юг":
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Потери врага по состоянию на 16 октября
Всего с начала полномасштабной войны в Украине украинские бойцы ликвидировали 65 тысяч российских военных. Кроме этого, оккупационная армия потеряла уйму техники.
- 2529 танков;
- 5193 боевые бронированные машины;
- 1589 г. артиллерийских систем;
- 365 РСЗО;
- 186 средств ПВО;
- 268 самолетов;
- 242 вертолета;
- 1224 БпЛА оперативно-тактического уровня;
- 316 крылатых ракет;
- 16 кораблей и катеров;
- 3959 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 143 единицы специальной техники.
В Генштабе ВСУ отметили, что 15 октября оккупанты понесли наибольшие потери на Криворожском и Бахмутском направлениях.
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