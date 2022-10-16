В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация на южнобузском направлении – стабильно напряженная. Однако он находится под контролем Сил обороны.

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ВСУ уничтожают оккупантов на Юге

В ОК "Юг" отметили, что активные действия по закреплению украинских позиций на освобожденных территориях продолжаются. В то же время продолжаются стабилизационные мероприятия в деоккупированных населенных пунктах. ️

Россияне ведут активную оборону вдоль всей линии столкновения, а также пытаются наладить логистику и перегруппируются для распределения сил. Чтобы установить положение украинских войск и корректировать огонь артиллерии, захватчики используют беспилотники. В частности, в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

На протяжении ночи россияне продолжали атаковать позиции защитников. Они использовали реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и минометы. Кроме этого, вражеская армейская авиация нанесла два удара.

В свою очередь, украинские артиллеристы и ракетчики отработали по позициям и районам сосредоточения живой силы и техники врага около 160 огневых задач.

Уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе, в Каховском – продолжается сезонное выращивание "хлопка". Результаты ночной работы доразведываются,

– говорится в сообщении.

Защитники добавили, что численность корабельной группировки России в Черном море уменьшилась вдвое – там 6 кораблей, которые, не меняя района, укрываются за мысом Тарханкут вдоль побережья Крыма.

Оккупанты держат наготове 2 носителя крылатых ракет с суммарным залпом до 10 "Калибров" и 1 большой десантный корабль.

Смотрите обращение представителя ОК "Юг":

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Потери врага по состоянию на 16 октября

Всего с начала полномасштабной войны в Украине украинские бойцы ликвидировали 65 тысяч российских военных. Кроме этого, оккупационная армия потеряла уйму техники.

2529 танков;

5193 боевые бронированные машины;

1589 г. артиллерийских систем;

365 РСЗО;

186 средств ПВО;

268 самолетов;

242 вертолета;

1224 БпЛА оперативно-тактического уровня;

316 крылатых ракет;

16 кораблей и катеров;

3959 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

143 единицы специальной техники.

В Генштабе ВСУ отметили, что 15 октября оккупанты понесли наибольшие потери на Криворожском и Бахмутском направлениях.

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