В общей сложности с начала полномасштабной войны в Украине погибли 65 000 российских военных. Их количество увеличивается каждый день.

Потери врага в технике по состоянию на 16 октября

танков – 2 529 (+5) единиц,

боевых бронированных машин – 5 193 (+14) единицы,

артиллерийских систем – 1 589 (+7) единиц,

РСЗО – 365 единиц,

средств ПВО – 186 единиц,

самолетов – 268 единиц,

вертолетов – 242 единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 224 (+14) единицы,

крылатых ракет – 316 единиц,

кораблей и катеров – 16 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 959 (+8) единиц,

специальной техники – 143 (+1) единицы.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Бахмутском направлениях.

Какая обстановка на фронте

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты сосредотачивают свои усилия на сдерживании украинских войск и наступлении на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Вооруженные Силы за прошедшие сутки успешно отбили атаки врага вблизи Торского, Спорного, Берестового, Соледара, Бахмута, Марьинки, Невельского и Победы.