Загалом з початку повномасштабної війни в Україні загинули 65 000 російських військових. Їхня кількість збільшується кожного дня.

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Втрати ворога у техніці станом на 16 жовтня

  • танків – 2529 (+5) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 5193 (+14) одиниці,
  • артилерійських систем – 1589 (+7) одиниць,
  • РСЗВ – 365 одиниць,
  • засобів ППО – 186 одиниць,
  • літаків – 268 одиниць,
  • гелікоптерів – 242 одиниці,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14) одиниці,
  • крилатих ракет – 316 одиниць,
  • кораблів та катерів – 16 одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) одиниць,
  • спеціальної техніки – 143 (+1) одиниці.

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.