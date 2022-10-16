Загалом з початку повномасштабної війни в Україні загинули 65 000 російських військових. Їхня кількість збільшується кожного дня.
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Втрати ворога у техніці станом на 16 жовтня
- танків – 2529 (+5) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5193 (+14) одиниці,
- артилерійських систем – 1589 (+7) одиниць,
- РСЗВ – 365 одиниць,
- засобів ППО – 186 одиниць,
- літаків – 268 одиниць,
- гелікоптерів – 242 одиниці,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14) одиниці,
- крилатих ракет – 316 одиниць,
- кораблів та катерів – 16 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) одиниць,
- спеціальної техніки – 143 (+1) одиниці.
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.